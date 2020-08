Iggy Azalea ha deciso di rilanciare la sua carriera discografica la prossima settimana con una traccia intitolata “DLNW” e che prevede la partecipazione della bravissima Tinashe.

Ovviamente, le indie queens hanno già collaborato in un remix per “All Hands On Deck” nel 2015 – un ricordo che la rapper australiana apprezza ancora oggi.

“Sono così entusiasta di questo!” ha annunciato sui social media Iggy. “Realizzare il remix di All Hands On Deck mi ha divertito tantissimo! Quindi sì, sono super eccitata per un secondo round con Tinashe e sono grata a lei per aver deciso di accettare questa nuova collaborazione.”

Fortunatamente, non dobbiamo aspettare troppo a lungo per ascoltare la traccia. Iggy ha rivelato che “DLNW” uscirà il 21 agosto e ha persino condiviso un breve snippet su Instagram.

https://www.instagram.com/p/CD4I2BilHV8/

“Una volta che inizio non riesco a fermarmi”, rappa la neo-mamma sul ritmo allegro della canzone.

“DLNW” potrebbe significare qualsiasi cosa, un po’ come “WAP”. Si tratta del primo rilascio dopo l’EP Wicked Lips, che uscì l’anno scorso.