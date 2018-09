Isis, tomorrow. The lost souls of Mosul, di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi.

Prodotto daFremantleMedia ItaliaconRai Cinema, in coproduzione conWildside, in collaborazione conCala FilmproduktioneBayerischer RundfunkconArte,prodotto daLorenzo GangarossaeGabriele Immirzi.

Presentato ufficialmente il 30 Agostoalla 75esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in Selezione Ufficiale, Fuori Concorso.

“Isis, Tommorrow”, cerca una risposta a questa domanda: sarà in grado l’Iraq di accettare i figli dell’Isis come propri figli, di perdonare le loro madri, di riconciliare le anime del paese?

Nell’ideologia dell’Isis i bambini sono l’arma più efficace per portare nel futuro l’idea di un grande Califfato universale: eredi di un unico obiettivo, creare un mondo diviso a metà, da un lato gli jihadisti e dall’altro lato gli infedeli da sterminare.

I lunghi mesi della guerra, vengono ripercorsi attraverso le voci dei figli dei miliziani addestrati al combattimento e a diventare kamikaze, fino a seguire i loro destini nella complessità del dopoguerra, un dopoguerra di vedove bambine e ragazzi marginalizzati, in cui il sangue della battaglia lascia spazio alle vendette e alle ritorsioni quotidiane, alla violenza come sola risposta alla violenza.

Il documentario, con le sue ricercate immagini, rese ancora più forti da una fotografia eccezionale, nei suoi 80 minuti, è capace di lasciare profonde domande, soprattutto di natura etica e morale.

Sembra non voglia dare soluzioni, o speranza, ma al contrario lasciarci interdetti di fronte ad un argomento che forse conosciamo troppo poco, e che ci permettiamo di trattare con troppa leggerezza.

“Isis, Tomorrow”, sembra ricordarci che non è più necessario chiederci chi sono le vittime e i carnefici, ma scava nella nostra anima, e ci restituisce la nostra umanità, il nostro essere figli, madri, padri, fratelli o sorelle.

I registi:

Francesca Mannocchi, reporter e giornalista, collabora da anni con numerose testate italiane e internazionali e televisioni. Il suo lavoro si concentra sul racconto di migrazioni e zone di conflitto. Ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Afghanistan. Ha seguito e raccontato la difficile transizione postrivoluzionaria in Libia, le guerre a Gaza, il colpo di stato in Egitto nel 2013, le guerre per liberare Sirte e Mosul dall’occupazione dell’Isis. Ha vinto il Premio Giustolisi con un’inchiesta sul traffico di migranti e sulle carceri libiche e il Premiolino 2016, il principale premio giornalistico italiano.

Alessio Romenzi, fotografo. Le sue foto appaiono sulle pagine delle maggiori testate internazionali: Time Magazine, International Herald Tribune, Los Angeles Times, Newsweek, L’Espresso, Der Spiegel, Paris Match e Stern. Il suo lavoro si focalizza su guerre e fenomeni migratori. Ha raccontato le primavere arabe prima di dedicarsi al conflitto siriano. È stato uno dei primi fotografi in grado documentare le proteste contro il regime di Bashar al Assad e poi la guerra di Siria. Recentemente si è dedicato al fenomeno migratorio in Libia e alle guerre per liberare Sirte e Mosul dall’occupazione dell’Isis. Ha vinto il World Press Photo e numerosi altri premi internazionali tra cui Picture of the Year, Premio Baldoni, Premio Dolega

La distribuzione:

ZaLab, associazione culturale attiva da più di dieci anni nella produzione, distribuzione e promozione di film-documentari e progetti culturali, accompagnerà la distribuzione del film sviluppando un progetto di partecipazione e interazione ampio e a lungo termine.

La tournée di proiezioni sarà accompagnata dagli autori e da eventuali discussioni e dibattiti, grazie anche alla partnership con l’associazioneUn Ponte Per…Organizzazione Non Governativa attiva Italia e in Medio Oriente dal 1991 con programmi di cooperazione, campagne di sensibilizzazione, interventi di peacebuilding e assistenza umanitaria.

In particolare in Iraq, oggi, opera nelle aree liberate dall’ISIS fornendo assistenza sanitaria e sostegno psico-sociale, ricostruendo strutture scolastiche e sanitarie, promuovendo la coesione sociale. A questo fine ha aperto cinque centri giovanili (Officine di Pace): spazi di aggregazione dove giovani iracheni, siriani e curdi possono praticare pace e convivenza. La distribuzione del documentario sosterrà l’apertura di uno di questi centri a Mosul.

Dal 12 settembre inizia il viaggio di “ Isis, Tomorrow – The Lost Souls of Mosul” di Francesca Mannocchi e di Alessio Romenzi nei cinema di tutta Italia.

Queste sono le prime città dove potrete vederlo:

ROMA, dal 20 settembre (dibattito con autori e Un Ponte Per…) Cinema Farnese

BOLOGNA dal 14 settembre Cine Teatro Orione

MILANO, dal 16 settembre (dibattito con autori e Un Ponte Per…) Cinema Beltrade

MILANO, dal 13 settembre Spazio Cinema Anteo

TRENTO, dal 17 settembre (dibattito con autori) Cinema Astra Multisala e Osteria

FIRENZE, dal 18 settembre (dibattito con autori e Un Ponte Per…) Fondazione Stensen

MANTOVA, dal 19 settembre (dibattito con autori) mignon cinema d’essai

Scheda Tecnica

Regia, soggetto, sceneggiaturaFrancesca Mannocchi, Alessio Romenzi

FotografiaFrancesca Mannocchi, Alessio Romenzi

MontaggioEmanuele Svezia, Sara Zavarise

Musiche originaliAndrea Ciccarelli

Assistente di produzioneMarta Salandi

Assistente al montaggioEleonora Carbone

Responsabile post produzionePaolo Rendina

Una produzioneFremantleMedia Italia con Rai Cinema

In co – produzionecon Wildside

In collaborazionecon Cala Filmproduktion e Bayerischer Rundfunk con Arte

Prodotto daLorenzo Gangarossa, Gabriele Immirzi

Produttore esecutivoSilvia Bonanni Produttore associato Martina Veltroni

CoproduttoreMartina Haubrich

Distribuzione NazionaleZaLab

Distribuzione InternazionaleCINEPHIL, Philippa Kowarsky, Olivier Tournaud

Ufficio stampaStudio PUNTOeVIRGOLA

Durata80’