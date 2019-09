I Maneskin sono tornati con un nuovo singolo, terzo estratto dal loro fortunatissimo album di esordio “Il ballo della Vita“: si tratta de “Le Parole Lontane“, di cui è disponibile il video ufficiale dallo scorso 13 Settembre.

Il gruppo musicale rock, formatosi a Roma nel 2015 e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ha raggiunto la notorietà grazie al talent show X Factor, in cui sono arrivati secondi.

I loro precedenti singoli pubblicati sono “Torna a casa“, rimasto per oltre tre mesi nella Top 10 italiana, e “Fear for Nobody“.

L’album è stato scritto interamente dai Måneskin e prodotto dalla band insieme a Fabrizio Ferraguzzo. Rappresenta un racconto autobiografico che riflette nelle 12 tracce le vite ed esperienze dei quattro componenti, riuscendo a unire le influenze musicali di ciascuno.

La cover dell’album di debutto dei Maneskin, “Il Ballo della Vita”

Il filo conduttore è la figura di Marlena, quella che viene definita come la Venere del gruppo, o meglio la personificazione della creatività, della libertà e della vita.

I testi, sia in italiano che in inglese, sono il frutto delle diverse ispirazioni, musicali e non, che hanno accompagnato la vita artistica della band in quest’ultimo anno e mezzo dopo il successo di X Factor.

Significato di “Le Parole Lontane”, Maneskin

“Le Parole Lontane” è una ballata dalle influenze folk, inedite per la band. Nelle immagini si può trovare anche una simbologia epica, che in alcuni momenti sembra immergerci in una sorta di melodie medievali.

Marlena rimane una figura misteriosa e ipnotizzante, e sembra, ancora una volta, entrare in simbiosi con Damiano, Victoria, Thomas e Ethan ma, come nei sogni, quando allunghi le mani per accarezzarla lei svanisce.

Testo di “Le Parole Lontane”, Maneskin

Come l’aria mi respirerai

Il giorno che ti nasconderò

Dentro frasi che non sentirai

Che l’errore tuo é stato amarmi

Come se domani il mondo fosse uguale

A com’era ieri

.

Ma adesso lasciami credere che questo sia reale

Che sento l’ansia che sale

Bevo le lacrime amare

Ti prego lasciami perdere

Dentro l’acqua del mare

.

Che le parole lontane

Giuro te le voglio urlare

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Lontana da me

Lontana da me

Lontana da me

.

Il tempo brucerà tutti i fogli che

Parlan di te, piangerai con me

Sotto il sole poi diluvierà

Per portare via le parole forse inutili

Canteremo insieme ma restando muti

Ma adesso portami a casa che mi spaventa l’inverno

.

Le gambe stanno cedendo

Non vedi che ho troppo freddo

Marlena portami a casa che il tuo sorriso è stupendo

Ma sai se adesso ti perdo

Non vedo neanche più a un metro

.

(Rit.)

Come l’aria mi respirerai

Il giorno che ti nasconderò

Dentro frasi che non sentirai