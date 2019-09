Il 22 Novembre uscirà il tanto e atteso nuovo album di Tiziano Ferro che questa settimana ci delizierà con il secondo singolo estratto da “Accetto Miracoli”.

Il nuovo brano, che va a seguire “Buona (Cattiva) Sorte”, è proprio la traccia che dà il titolo al disco, il secondo singolo sarà infatti “Accetto Miracoli” in uscita questo venerdì e attualmente già prenotabile e salvabile sulle piattaforme musicali.

Copertina singolo “Accetto Miracoli”

Nuovamente prodotta da Timberland la nuova canzone darà modo a Tiziano di rivelare un’altra sfaccettatura del disco, si tratta infatti di una ballad che risalterà le straordinarie doti di scrittura del cantante.

“Un testo importante” così lo ha definito questa mattina nell’annuncio che ha pubblicato per rivelare la sua uscita. Il cantante ha voluto aggiungere una breve spiegazione relativa al significato di “Accetto Miracoli”:

“La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole – Dio, Universo, potere superiore – poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono”.

Grande attesa per l’album -per il quale dovremo aspettare ancora un paio di mesi- che potremo ascoltare live durante il tour negli stadi che Tiziano porterà in giro per l’Italia dal prossimo 30 Maggio.

Non mancheranno le sue hit del passato da “Rosso Relativo” a “XDONO”, da “LentoVeloce” a “Indietro” e molti altri brani che hanno lasciato un segno nel cuore del suo pubblico e non solo.

Quest’estate, oltre che per l’ufficializzazione del suo matrimonio, ha fatto parlare anche la riunione avvenuta a Los Angeles con Emma Marrone e Tommaso Paradiso, che potrebbero aver dato il loro contributo alla composizione dell’album di Tiziano. Avremo la risposta il prossimo 22 Novembre.

Per ora godiamoci il nuovo brano “Accetto Miracoli” in uscita questo venerdì 20 Settembre.