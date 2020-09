Eddie Vedder ha pubblicato un nuovo brano strumentale tratto dal film ‘Return to Mount Kennedy’, dal titolo “Cartography”. L’inedito è accompagnato da un remix di Nick Zinner componente della band alternative rock Yeah Yeah Yeahs. “Cartography” è uscito ufficialmente su vinile 7″, per la storica etichetta grunge di Seattle “Sub Pop Singles Club”, ed è reperibile su YouTube e sulle piattaforme streaming.



“Cartography” è parte della colonna sonora del documentario Return to Mount Kennedy diretto da Eric Becker, il film che racconta l’impresa compiuta dal senatore Robert Kennedy e dalla sua guida locale Jim Whittaker, padre del futuro manager dei Mudhoney. Nel 1965 i due scalarono la montagna intitolata al fratello del senatore, nello Yukon canadese. Cinquant’anni dopo, i figli hanno ripetuto l’impresa.

Il brano del leader dei Pearl Jam è accompagnato da un video con immagini d’archivio di Robert Kennedy che pronuncia un discorso sulla morte di Martin Luther King:

«Il discorso di cinquant’anni fa di Bobby Kennedy sull’assassinio di Martin Luther King ricorda che ci troviamo in un altro momento cruciale della nostra storia. Il voto è la forma di protesta non violenta più potente che abbiamo. Le persone per le quali votiamo devono essere consapevoli che le questioni dell’uguaglianza e della giustizia in America sono della massima importanza. Devono essere non solo affrontate, ma risolte. Ora».