La Universal ci prova una volta ancora, e questa volta, per scrivere un film sulla vita di Madonna, decide di lavorare proprio con la diretta interessata. Dopo il tentativo fatto con Blonde Ambition, la sceneggiatura di Elyse Hollander acquistata dalla Universal e poi bocciata dalla stessa Madonna, si passa ad un biopic in cui sarà proprio l’iconica popstar a parlare di se stessa.

Secondo Madonna infatti, solo lei può raccontare fino in fondo la sua stessa vita, e per farlo si sta affiancando al lavoro esperto del premio Oscar Diablo Cody (sceneggiatrice del film Juno).

L’obiettivo della Universal è quello di raggiungere successi come i recenti film Bohemian Rhapsody e Rocketman, il primo che racconta la storia di Freddie Mercury, il secondo su Elton John. Ci riuscirà?

Madonna parla del film sulla sua vita

Ecco quanto dichiarato da Madonna circa il film che sta scrivendo:

Voglio trasmettere l’incredibile viaggio che la vita mi ha dato, come artista, musicista, ballerina; un essere umano che cerca di farsi strada in questo mondo. Il fulcro di questo film sarà ovviamente la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha tenuto in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti, e chi meglio di me può raccontarle? È essenziale condividere questa corsa sulle montagne russe della mia vita con il mio punto di vista e la mia visione. Madonna

I portavoce della Universal, inoltre, sanno molto bene l’importanza iconica di un’artista come Madonna, colei che loro stessi definiscono come “l’ultima icona, filantropa, artista e ribelle […] che ha plasmato la nostra cultura in un modo che pochissimi altri hanno saputo fare”. Sarebbe da sciocchi farsi scappare questa opportunità…

Ovviamente Madonna si occuperà anche della regia, quindi possiamo dire che è davvero un film suo fino in fondo.

E tu cosa ne pensi del film su Madonna? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.