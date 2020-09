Fan di The Walking Dead, rallegratevi, perché il grande Norman Reedus (dai più conosciuto come Daryl) sarà protagonista di una nuova serie tv dal titolo Undone By Blood. Sarà forse il momento di scucirsi di dosso i panni che lo hanno reso famoso nella serie tv con gli zombie?

Di sicuro Undone By Blood è un nuovo progetto che va ad arricchire la carriera di Norman Reedus come attore ma anche come produttore.

La trama di Undone By Blood

La serie tv Undone By Blood, scritta da Zac Thompson e Lonnie Nadler, è una storia di genere western, ambientata negli anni ’70 e che ha come protagonista un uomo ch cerca vendetta per la sua famiglia brutalmente assassinata.

Ovviamente quest’uomo verrà interpretato da Norman Reedus, e bisogna ammettere che come premessa ci sembra davvero un ruolo interessante e sopraattutto adatto ad uno come lui.

Ecco come descrive il progetto Lonnie Nadler, uno degli autori:

Undone by Blood è nato da una grande passione, quella per i western, per me e per l’intero team creativo. All’inizio, il nostro obiettivo era quello di raccontare una storia che si aggiungesse al genere e di creare il miglior fumetto possibile. Alla nostro primo incontro con Norman e il suo team, era chiaro che la loro passione per il progetto corrispondeva alla nostra. Hanno compreso totalmente le sfumature, il mondo e i personaggi. Quella rara autenticità che abbiamo cercato di ricreare li ha conquistati! Lonnie Nadler

Bisogna ammettere che una serie di genere western, con queste caratteristiche, è davvero qualcosa di originale nel palco di serie tv di oggi. L’idea ci piace e ci stuzzica positivamente.

Certo è difficile riuscire ad immaginare Norman Reedus lontano dal suo ruolo di Daryl (e il rischio è che diventi un Daryl in versione western), ma proviamo a dare fiducia al progetto e a vedere come va avanti.

E tu cosa ne pensi? Sei curioso di vedere Norman Reedus nella serie tv Undone By Blood? Lascia un commento qui sotto per farci sapere.