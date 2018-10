Arriva LM5!

Le Little Mix hanno chiamato il loro nuovo album “LM5” e il disco uscirà il 16 novembre. Ah… c’è anche la cover, o forse più di una!

Ci sarà anche un cambio di rotta nel sound? Lo scopriremo presto.

Comunque le Little Mix sono passate sui social media per annunciare che il loro quinto album in studio si chiamerà “LM5” e che uscirà il 16 novembre 2018 – lo stesso giorno in cui Mariah Carey pubblicherà il suo nuovo album “Caution“.

Una mossa rischiosa ma forse controllata! L’etichetta ha considerato che Mariah non riuscirà a raggiungere la prima posizione nel Regno Unito ma se ciò succedesse sarebbe una grossa perdita per le Little Mix.

Il titolo dell’album LM5 si riferisce semplicemente alle iniziali del nome Little Mix e poi il 5 rispecchia il numero totale degli album rilasciati finora dalle ragazze.

Cos’hanno detto le Mix a riguardo?

“Abbiamo lavorato tanto su questo nuovo album LM5 e siamo così orgogliose del lavoro fatto e possiamo dire onestamente che questo è il nostro album preferito tra quelli che abbiamo pubblicato finora.”

La fase di pre-order di LM5 inizierà questo venerdì.

Purtroppo il titolo non è molto originale… da quanto emerge nei corridoi musicali anche Ariana Grande e Lady Gaga chiameranno rispettivamente i loro album “AG5” e “LG6”.

Le Little Mix fanno ancora in tempo a cambiare il titolo del disco. Voi che fareste al loro posto?

Le ragazze hanno anche rivelato la copertina ufficiale dell’album:

La versione di LM5 standard conterrà 14 brani, tra cui Woman Like Me, il singolo insieme a Nicki Minaj che abbiamo sentito l’altro giorno.

Le Little Mix hanno anche rivelato le copertine per le edizioni deluxe e super deluxe:

La LM5 Deluxe conterrà tutte le 14 tracce dell’album standard e altri 4 brani esclusivi, nuove foto e un libro con copertina rigida.

conterrà tutte le 14 tracce dell’album standard e altri 4 brani esclusivi, nuove foto e un libro con copertina rigida. La LM5 Super Deluxe conterrà tutte e 18 le tracce incluse nell’album Deluxe, con artwork esclusive, nuove foto e video, oltre a note scritte a mano in un libro cartonato.

Voi quale acquisterete?