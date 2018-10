Lucy Boynton ha elogiato Rami Malek per il suo ruolo di Freddy Mercury

L’icona dei Queen sta per arrivare sul grande schermo con la biopic Bohemian Rhapsody, interpretato da Rami Malek e dalla co-protagonista Lucy Boynton.

Secondo la Boynton, Rami

“E’ diventato Freddie.”

La sua interpretazione è stata elogiata dalla collega che, parlando del film con The Telegraph, ha sottolineato la capacità di mettere in scena il personaggio del leggendario frontman dei Queen in modo così completo.

“E’ diventato così intimamente Freddie tanto da pensare che molte di quelle idiosincrasie fossero le sue”

Lucy ha aggiunto:

“Poi abbiamo cominciato a frequentarci e mi resi conto che non poteva essere più diverso. Avendolo conosciuto meglio, e poi tornata a guardare il film, ho solo pensato…. ma come?”

La Boynton ha anche descritto la relazione che intercorreva tra Freddie e Mary, un legame che supera i confini sessuali:

“Credo che Freddie e Mary fossero molto evoluti, che non sentissero il bisogno di definire nulla – si sono solo accettati completamente.” “C’era un amore ed un legame tra loro che era indiscutibile e innegabile. Si riferiva a lei come alla sua consorte. Mary gli ha concesso la fiducia e il coraggio di essere esattamente chi sapeva di poter essere.”

Lo stesso Malek ha commentato il momento in cui gli è stato offerto il ruolo di Freddy Mercury nel suo film documentario, affermando che è stato come un colpo alla testa.

Il biopic Bohemian Rapsody uscirà nelle sale tra un paio di settimane, nel frattempo ecco una breve clip del momento in cui i Queen hanno dato vita al brano We Will Rock You: