I re del mambo (1992)

Arne Glimcher fa interpretare ad Antonio Banderas uno dei due fratelli che negli anni ’50 decidono di partire dall’Avana per raggiungere New York e approfittare del successo del Mambo per proporre un repertorio di canzoni in quel genere.

La colona sonora, composta da brani di latin jazz , bolero latino americano e musica tropicale dà voce all’anima del mambo e allo stesso tempo alle vicende dei personaggi.

“Beautiful Maria of My Soul”, canzone che ha ricevuto una nomina all’Oscar, interpretata nel film da Antonio Banderas in lingua spagnola, entra a far parte della storia stessa: Nestor la canta spinto dalla nostalgia per la propria terra e per Maria, la fidanzata che ha lasciato dopo la partenza, suscitando la gelosia di Dolores, una donna conosciuta a New York.