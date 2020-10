Cominciamo da un rifiuto che mi ha stupito molto: Nicolas Cage, apparso in oltre settanta pellicole, ha rifiutato di partecipare alla famosissima saga “ Il Signore degli Anelli “: gli era stato offerto il ruolo di Aragorn, ottenuto in un secondo momento dal talentuoso Viggo Mortensen. Sembra che l’attore abbia preferito rifiutare per impegni personali.

Si tratta di uno dei rifiuti più celebri di sempre: Will Smith ha infatti rifiutato di far parte della triologia “Matrix” (ormai quadrilogia) delle sorelle Wachowski, dicendo di no al ruolo da protagonista, andato infine a Keanu Reeves . Per quanto ci risulta difficile immaginare il volto con i famosi occhiali scuri di Neo diverso da quello di Keanu, sarebbe stato sicuramente interessante vedere Smith come protagonista di questa storia amata dai più.

Sembra che il regista avesse bussato alla porta di Charlie Hunnam, affascinante attore protagonista della serie “Son of Anarchy”, che ha gentilmente declinato l’offerta. Anzi, sembra che l’attore in realtà avesse cominciato a partecipare al progetto, prima di subire un potente attacco di panico e venire sostituito proprio da Jaimie Dornan. Non possiamo che biasimarlo: la pressione mediatica alla quale era costretta la produzione di “50 Sfumature” i primi tempi era davvero eclatante. Può essere che Hunnam non fosse pronto – o semplicemente non volesse – tutta quell’attenzione.

La scelta che ha riguardato uno dei personaggi sexy più iconici degli ultimi anni – niente poco di meno che il famigerato Christian Grey – è stata in realtà lunga e travagliata. Quando era ormai chiaro che sarebbe stato prodotto un film sulla saga di E.L. James “ 50 Sfumature ” è iniziata immediatamente la corsa per cercare di capire chi avrebbe interpretato il tenebroso protagonista. Le prime indiscrezioni parlavano di Matt Boomer , ritenuto perfetto dai fan per interpretare il giovane milionario, ma ben presto il suo nome è diventato solo uno tra i tantissimi che si sono andati ad aggiungere a un’infinita lista che, tra i tanti, ha visto comparire anche Garrett Hedlund (che pare abbia ricevuto l’offerta che ha rifiutato).

Ebbene sì, l’attrice nominata a diversi Academy Award e vincitrice di un Oscar alla Migliore Attrice non protagonista per “ Il Lato Positivo ” ha ammesso di aver fatto le audizioni per interpretare la protagonista della saga vampiresca, ma di aver poi rifiutato la parte che è finita alla Stewart. Per la gioia dell’autrice della saga dei libri, Stephanie Meyer , che riteneva fosse perfetta per il ruolo (al tempo delle audizioni Kristen aveva diciassette anni, esattamente come Bella nel primo libro ).

Ormai per l’immaginario collettivo la famigerata protagonista della saga di “ Twilight ” ha il volto – sempre uguale, ma quelli sono dettagli – dell’attrice Kristen Stewart . Ma ve lo immaginate se a vestire i panni dell’umana più tardi trasformata in vampiro in una delle saghe più famose di sempre ci fosse stata la bella e talentuosa Jennifer Lawrence ?

Avremmo potuto vedere Jack Nicholson – famosissimo per aver interpretato il protagonista nel film Horror Shining – nei panni di uno dei protagonisti più famosi del film “Il Padrino”, il famoso ruolo di Michael Corleone. L’attore ricevete in effetti la parte prima di Al Pacino, ma si rifiutò di far parte al progetto. La parte avrebbe di sicuro assunto una sfumatura più sinistra…

Sembra invece che il rifiuto di John Travolta per interpretare il ruolo di protagonista in “ Forrest Gump ” sia per lo più dovuto a conflitto di impegni: Travolta avrebbe preferito dedicarsi al progetto di “ Pulp Fiction “, mentre lasciò a Tom Hanks la parte del film di Robert Zemeckis. Ironia della sorte: l’Oscar per Migliore Attore Protagonista quell’anno lo vinse proprio Tom Hanks.

Esattamente come per la sua “Bella”, anche per Edward Cullen, protagonista maschile della saga di Twilight, sarebbe difficile, se non impossibile, immaginare il volto di qualcuno che non sia Robert Pattinson. Anche se l’attore ha ammesso in più di un’occasione di non aver amato interpretare il ruolo del vampiro centenario, ogni fan della saga ha apprezzato molto la scelta di quest’attore, che si dice avesse colpito la regista già da quando lo aveva visto interpretare Cedric Diggory in “Harry Potter e il calice di fuoco“.

In ogni caso, Robert non fu il primo nè l’unico attore che venne considerato per interpretare il ruolo che poi divenne così iconico. La parte fu offerta a moltissimi attori, tra cui Jackson Rathbone (che poi interpretò Jasper, fratello adottivo di Edward), Henry Cavill (allora venticinquenne e scartato in un secondo momento per l’età) e Dave Franco. Tra questi anche Ben Barnes ricevette l’offerta, ma declinò in quanto già impegnato nelle riprese de “Le cronache di Narnia – Il Principe Caspian“.