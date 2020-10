Francesco Gabbani ci regala una nuova versione della canzone Einstein, brano tratto dall’album Viceversa che, insieme all’uscita del video ufficiale si veste di nuove sonorità, addolcendosi e diventando una ballad più lenta e riflessiva grazie al semplice accompagnamento al pianoforte e degli archi.

Davvero una bella versione che forse, ma dipende sempre dai gusti, rispecchia anche meglio quello che vuole essere la riflessione e il significato del testo di Einstein. Dopo il tormentone estivo de Il Sudore ci Appiccica Francesco Gabbani ci fa sognare con questa nuova versione di Einstein e con il suo video, semplice ma bello.

Nella clip ufficiale, che vi mostriamo in cima all’articolo vediamo Gabbani che suona al pianoforte mentre intorno a lui si muovono diversi personaggi, ognuno con determinate caratteristiche e con la propria unicità e particolarità, per suggerirci proprio che il mondo e la visione della vita è sempre relativa a ciò che siamo.

Il significato della canzone Einstein di Francesco Gabbani

Il significato più profondo della canzone, come ci suggerisce anche il titolo, è come un dialogo che il cantautore fa con il famoso fisico Albert Einstein, padre della teoria della relatività.

Quello che Francesco vuole sottolineare, infatti, è che non esiste una verità assoluta, ma ogni cosa è relativa a seconda di quello che siamo, quello che sogniamo, quello che tentiamo di diventare e fare… Tutto è relativo. L’autore quindi racconta la sua personale ricerca del suo io, guardandosi intorno e muovendosi in questo mondo vario e relativo. Un bellissimo testo per una delle canzoni più profonde di Gabbani.

E tu cosa ne pensi di Einstein e del suo video ufficiale?

Il testo di Einstein di Francesco Gabbani

È tutta una questione di pazienza

Trovare tutto subito o fare senza

Ma guarda che non è una dipendenza

Mi capita ogni tanto

Ti penso mentre canto

Ascolto le canzoni del momento

L’originalità del sogno di un talento tipo

(Questa mattina mi sono svegliato e ho strappato

Cosa ci fai nel mio letto questa mattina, bella signorina)

E mi riguardo, basta che funzioni, da prigioniero

Mi dirigo verso il letto, sovrappensiero

Come Marco Castoldi sostiene di andare

Ad ogni funerale

E dormo poco, dormo male (e domani sembra ieri)

Tra i pensieri è un naufragare (sarai sempre quel che eri)

Apri gli occhi guardo il muro, cimitero di zanzare

Allucinazioni e poi compare

E poi compare (chi è che compare?)

Einstein che mi dice “tutto è relativo”

Il tuo punto fermo non ne ha alcun motivo

Einstein che mi dice “cazzo fai, Francesco”

Provo, provo, provo e prima o poi ci riesco

Ci riesco (è tutto relativo)

Ma ci sei o ci fai (è relativo, vedi)

Tutto è relativo

Devoti è il santuario dell’apparenza

Leccare il culo al Reo fare resistenza

Se guardi nello specchio vedi quel che vuoi

Indiani e cowboy, sì ma dei paesi tuoi

La luce che ci illumina la festa

Arriva da una stella di sinistra o destra

Nel mezzo del cammin che si è oscurato

Mi sono innamorato, mi sento illuminato

E mi riguardo volentieri Django

Suona il postino

Vado verso il mare ma sono un alpino

Che vuol solo scalare la cordigliera delle Ande per dimenticare

Com’è profondo questo mare

Ti conviene respirare

Che andare a casa senza rotta

Stai attento, non si torna

Sarà meglio continuare con questa faccia ad annuire

O con l’anima sognare

Tu si che vales

Einstein che mi dice “tutto è relativo”

Il tuo punto fermo non ne ha alcun motivo

Einstein che mi dice “cazzo fai, Francesco”

Provo, provo, provo e prima o poi ci riesco

Ci riesco (è tutto relativo)

Ma ci sei o ci fai (è relativo, vedi)

Tutto è relativo

Ma ci sei o ci fai

Tutto è relativo

Il mondo è appeso al cielo

E grava la gravità

Cadendo mi sollevo

Tutto è relativo

Il mondo è appeso al cielo

E grava la gravità

Cadendo mi sollevo