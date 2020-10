Il nuovo singolo di Lana Del Rey apre la strada al nuovo album: ascolta “Let Me Love You Like A Woman”

Dopo il successo del suo ultimo album “Norman F**king Rockwell“, uscito lo scorso anno, Lana Del Rey pubblica un nuovo brano: “Let Me Love You Like A Woman“. Si tratta del primo singolo del suo nuovo album, un disco che non ha ancora una data d’uscita ma che secondo alcune indiscrezioni lanciate dalla cantante il pubblico potrà ascoltare all’inizio del 2021.

Proprio lo scorso anno Lana aveva accennato a questa canzone durante un’intervista, affermando che sarebbe stata molto importante per il suo percorso. “Anche se non so ancora perché, è lì che la magia inizia“, aveva dichiarato.

Rappresenta il primo singolo di “Chemtrails Over the Country Club“, il suo settimo progetto discografico. Un brano nel quale la cantante esprime la volontà di iniziare un nuovo capitolo insieme alla persona amata, alla quale rivolge una serie di richieste.

“Lascia che ti ami come una donna

Lascia che ti stringa come un bambino

Lasciami brillare come un diamante

Lasciami essere chi sono destinata a essere” Estratto dal testo

Pubblicato anche il suo video ufficiale che vede la cantante alle prese con alcuni squarci di quotidianità, mentre fugge con un gruppo di amiche per una gita fuori porta. A queste immagini se ne intervallano altre: lei sul palco, lo studio di registrazione dove vengono inquadrati anche i suoi collaboratori. Quasi a mostrare le sue due sfaccettature: Lana persona e Lana artista. E la sua scelta di inaugurare così una nuova era.

Lana Del Rey nel video di Let Me Love You Like A Woman

Voi avete già avuto modo di ascoltarlo? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Traduzione del testo di Let Me Love You Like A Woman di Lana Del Rey

[Verso 1]

Vengo da una piccola città, e tu?

Lo menziono solo perché sono pronta a lasciare LA

E voglio che venga anche tu

Ottanta chilometri Nord o Sud

Non mi interessa a meno che tu non sia con me

E io con te e che tu mi

[Ritornello]

Lascia che ti ami come una donna

Lascia che ti stringa come un bambino

Lasciami brillare come un diamante

Lasciami essere chi sono destinata a essere

Parlami con le poesie e le canzoni

Non lasciare che mi rammarichi

Lascia che ti ami come una donna

Lascia che ti stringa come un bambino

Lascia che ti stringa come un bambino

[Verso 2]

Vengo da una piccola città lontana da qui

Lo menziono solo perché sono pronta a lasciare LA

E ho bisogno che tu venga con me

Credo di poter sopportare la tua decisione di restare

Solo che se lo facessi, non mi vedrei divertirmi, quindi

[Ritornello]

Lascia che ti ami come una donna

Lascia che ti stringa come un bambino

Lasciami brillare come un diamante

Lasciami essere chi sono destinata a essere

Parlami con le poesie e le canzoni

Non lasciare che mi rammarichi

Lascia che ti ami come una donna

Lascia che ti stringa come un bambino

Lascia che ti stringa come un bambino

[Post-Ritornello]

Ti porto verso l’infinito

Lascia che ti ami come una donna

Lascia che ti stringa come un bambino

Ti porto verso l’infinito

Lascia che ti ami come una donna

Lascia che ti stringa come un bambino

Ti porto verso l’infinito

[Bridge]

Potremmo perderci nella pioggia viola

Parlare dei bei vecchi tempi

E potremmo sballarci con dello champagne rosa

Tesoro, lascia che conti le onde

[Ritornello]

Lascia che ti ami come una donna

Lascia che ti stringa come un bambino

Lasciami brillare come un diamante

Lasciami essere chi sono destinata a essere

Parlami con le poesie e le canzoni

Non lasciare che mi rammarichi

Lascia che ti ami come una donna

Lascia che ti stringa come un bambino

Lascia che ti stringa come un bambino

Testo di Let Me Love You Like A Woman di Lana Del Rey

[Verse 1]

I come from a small town, how ‘bout you?

I only mention it ‘cause I’m ready to leave LA

And I want you to come

Eighty miles North or South will do

I don’t care where as long as you’re with me

And I’m with you and you let me

[Chorus]

Let me love you like a woman

Let me hold you like a baby

Let me shine like a diamond

Let me be who I’m meant to be

Talk to me in poems and songs

Don’t make me be bittersweet

Let me love you like a woman

Let me hold you like a baby

Let me hold you like a baby

[Verse 2]

I come from a small town far away

I only mention it ‘cause I’m ready to leave LA

And I need you to come

I guess I could manage if you stay

It’s just if you do, I can’t see myself having any fun, so

[Chorus]

Let me love you like a woman

Let me hold you like a baby

Let me shine like a diamond

Let me be who I’m meant to be

Talk to me in songs and poems

Don’t make me be bittersweet

Let me love you like a woman

[Post-Chorus]

Take you to infinity

Let me love you like a woman

Let me hold you like a baby

Take you to infinity

Let me love you like a woman

Let me hold you like a baby

Take you to infinity

[Bridge]

We could get lost in the purple rain

Talk about the good ol’ days

We could get high on some pink champagne

Baby, let me count the waves

[Chorus]

Let me love you like a woman

Let me hold you like a baby

Let me shine like a diamond

Let me be who I’m meant to be

Talk to me in songs and poems

Don’t make me be bittersweet

Let me love you like a woman