E con la pubblicazione del video musicale… sta diventando virale anche su YouTube dove ha raccolto quasi 300 mila visite in un giorno. Il primo commento della clip è stato scritto dalla stessa cantante:

Sono così sopraffatta da tutto l’amore che mi date voi ragazzi💕 fatemi sapere cosa ne pensate del video!!!

Salem Ilese è una cantante emergente di Los Angeles e sta collezionando stream su Spotify con la sua canzone “Mad At Disney“. E’ entrata persino nella playlist Viral 50 di Spotify (negli Stati Uniti e nel mondo) e scala costantemente le classifiche di iTunes. La Viral 50 è una playlist molto ambita, un po’ come la Today’s Top Hits dove ovviamente Mad At Disney è presente da un po’ di settimane. Con 10 milioni di stream accumulati in pochi mesi, questa traccia ha letteralmente cambiato la vita di Salem, trasformandola da artista indi a superstar pop.

Di cosa parla Mad At Disney?

Qual è l’appello? Bene, per cominciare, è molto riconoscibile anche dal titolo. “Sono arrabbiata con la Disney, mi hanno ingannato”, inizia la canzone di Salem.

Chi sarebbe mai arrabbiato con la Disney? Bene, abbiamo trovato un artista che lo è.

La canzone “Mad at Disney” racconta la storia di Salem, una ragazza dalle grandi aspettative in amore come mostrato attraverso i film Disney. La vita non funziona sempre come nei film della Disney, e perché non incolpare la Disney per aver inculcato aspettative irrealistiche?

La canzone evidenzia come i film Disney abbiano stabilito degli standard irrealisticamente elevati per l’amore e per la magica frase: “felici e contenti”. Da bambini sogniamo tutti una bella storia d’amore con un lieto fine. Ma quando cresciamo, arriviamo all’amara consapevolezza che la vita non sempre ti consegna rose e cavalli bianchi. Di chi è la colpa? Nostra? Ma non abbiamo fatto niente. Che ne dite di incolpare le nostre aspettative irrealistiche? Si, perché no! E’ la cosa più facile.

E brava Salem… una bella mossa 🙂

Il testo di Mad at Disney

[Verso 1]

I’m mad at Disney, Disney

They tricked me, tricked me

Had me wishing on a shooting star

But now I’m twenty something

I still know nothing

About who I am or what I’m not

[Pre-Ritornello]

So call me a pessimist

But I don’t believe in it

Finding a true love’s kiss is bullshit

[Ritornello]

‘Cause I felt sad love

I felt bad love

Sometimes happy love (Happy love)

Turns into giving up (Giving up)

I felt hurt love

By the word love

What the hell is love supposed to feel like?

What the hell is love? What the hell is love?

What the hell is love supposed to feel like?

[Verso 2]

My fairy grandma warned me

Cinderella’s story

Only ended in a bad divorce

The prince ain’t sleeping when he

Takes his sleeping beauty

To the motel on his snow white horse



[Pre-Chorus]

So call me a pessimist

But I don’t believe in it

Finding a true love’s kiss is bullshit

[Ritornello]

‘Cause I felt sad love

I felt bad love

Sometimes happy love (Happy love)

Turns into giving up (Giving up)

I felt hurt love

By the word love

What the hell is love supposed to feel like?

What the hell is love? What the hell is love?

What the hell is love supposed to feel like?

What the hell is love? What the hell is love?

What the hell is love supposed to feel like?

[Conclusione]

I’m mad at Disney, Disney

They tricked me, tricked me

No more wishing on a shooting star