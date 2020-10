La superstar latina Ozuna ha appena pubblicato il suo quarto album in quattro anni. ENOC è un’odissea estiva di 20 tracce che include i successi “Caramelo” (una delle migliori canzoni pop latine del 2020) e “Despeinada“. Un po’ curioso il fatto che la traccia più forte dal punto di vista commerciale del disco ENOC non fosse stata ancora rilasciata come singolo ufficiale.

La collaborazione di Sia e Doja Cat, “Del Mar” è il bop estivo – ormai attualmente – cantato in due lingue che evoca party sulla spiaggia in riva al mare.

“Baciami la pelle, non dirò bugie”, canta Doja Cat nel suo primo verso.

Dopo aver cantato in spagnolo, Sia si destreggia con la lingua inglese verso la fine della canzone. “Adoro il modo in cui sorridi, adoro il tuo odore”, fa le fusa l’hitmaker australiana. “Adoro le facce che fai quando mi parli.”

Questo potrebbe essere il successo crossover per cui Ozuna ha lavorato.

Doja Cat nel video di Del Mar

“ENOC è un album che significa molto per me, in quanto riflette l’essenza musicale che ha segnato l’inizio della mia carriera; ma include anche ciò che ho imparato nella mia carriera quando ho potuto viaggiare per il mondo”, ha spiegato la superstar portoricana.

“Io e il mio team abbiamo lavorato duramente su questo album, riconoscendo che in questi tempi difficili, la musica è la migliore via di fuga e sollievo”, continua.

Trasmetti in streaming ENOC qui sotto o passa direttamente a “Del Mar”… il video musicale è stato pubblicato nella giornata di ieri ed ha già superato le 2 milioni di visualizzazioni sul tubo. Nella clip Doja Cat sembra una regina degli abissi in stile avatar… tra l’altro non ha proprio paura di mostrare le sue belle curve.

La traduzione del testo di Del Mar

Ah-ah-ah-oh-oh-oh

Ah-ah-ah-oh-oh

Yeah-eh

Ah-ah-ah-oh-oh

Ah-ah-ah-ya-ya-yo

Ozuna

Ah-ah-ah

Se pierde en la arena y el mar, ah-ah-ah (ah-ah)

Si perde nella sabbia e nel mare, ah ah ah (ah ah)

¿’Taré soñando yo?

Io starò sognando

Se ve tan tropical (tan tropical)

Sembra davvero tropicale (così tropicale)

El sol está que quema y quiero má’ (quiero má’)

Il sole mi sta bruciando, voglio di più, voglio di più

Le dije: “Baby, ¿qué pasó?” (Woh-oh-oh)

Gli ho detto cara cosa è successo

Pa’l agua que hace calor

Per l’acqua cha fa caldo

Se pierde en la arena y el mar, yeah-ah-ah

Si perde nella sabbia e nel mare yeah ah ah ah

¿’Taré soñando yo?

Io starò sognando

Se ve tan tropical (tan tropical)

Sembra davvero tropicale (così tropicale)

El sol está qué quema, quiero más (quiero más)

Il sole sta bruciando, voglio di più, voglio di più

Le dije: “Baby, ¿qué pasó?”

Gli ho detto cara cosa è successo

Pa’l agua que hace calor, eh-eh-еh

Per l’acqua cha fa caldo, eh eh eh

Gimmе more, gimme more (gimme more)

Dammi di più, dammi di più

Tell me you want this waistline

Dimmi che vuoi questo segno bagnato

Dímelo, dímelo (dímelo)

Dimmelo, dimmelo (dimmelo)

Kiss my skin, I won’t tell lies

Baciami la pelle, non ti dirò bugie

Lucky son of a gun

Figlio fortunato di una pistola (Usualmente usato come alternativa blanda o eufemistica al figlio di puttana — a volte usato per esprimere sorpresa o delusione)

I give you a no stress life

Ti do una vita senza stress

Vacation, live our best life

Vacanze, viviamo la nostra migliore vita

Whenever you want

Quando vuoi

Boy, I need you like a vacay

Ragazzo, ho bisogno di te come una vacanza

Need you like I need you like I, eh-eh

Ho bisogno di te come ho bisogno di te come me eh eh

‘Cause we just keep on drinkin’ like we straight from the sea

Perché continuiamo a bere come se fossimo direttamente al mare

Wet, got a big pussy like my man ain’t drippin’

Bagnata, ha una fa grande … come il mio uomo

If you fuckin’ with me then you’re fancy living

Se fotti con me, ti divertiresti

Mini jean skirt with the crop top fitted

Mini gonna in jeans con il top tagliato su misura

Tell me he don’t like when I got panties with it

Dimmi che non gli piace quando porto le mutandine

Long hair, wet wave, Pantene in it

Capelli lunghi, onda bagnata, Pantene dentro

Big bag, wallet got mad cheese in it

Borsa grande, portafoglio che ci ha fatto impazzire

I don’t need a ticket it ‘cause I’m passed these bitches

Non ho bisogno di un biglietto perché ho superato queste puttane

Get it passed these bitches, get it passed these bitches like

Fallo passare a queste femmine, fallo passare a queste femmine tipo

Se pierde en la arena y el mar, ah-ah-ah (ah-ah)

Si perde nella sabbia e nel mare, ah ah ah (ah ah)

¿’Taré soñando yo?

Io starò sognando

Se ve tan tropical (tan tropical)

Sembra davvero tropicale (così tropicale)

El sol está que quema y quiero má’ (quiero má’)

Il sole sta bruciando, voglio di più, voglio di più

Le dije: “Baby, ¿qué pasó?” (Woh-oh-oh)

Gli ho detto cara cosa è successo

Pa’l agua que hace calor

Per l’acqua cha fa caldo

Se pierde en la arena y el mar, yeah-ah-ah

Si perde nella sabbia e nel mare yeah ah ah ah

¿’Taré soñando yo?

Io starò sognando

Se ve tan tropical (tan tropical)

Sembra davvero tropicale (così tropicale)

El sol está qué quema, quiero más (quiero más)

Il sole sta bruciando, voglio di più, voglio di più

Le dije: “Baby, ¿qué pasó?”

Gli ho detto cara cosa è successo

Pa’l agua que hace calor (calo-o-or, eh)

Per l’acqua calda che fa caldo (caldo, eh)

Algo natural, no tiene compe

Qualcosa di naturale, non ha competizioni

Donde ella llega siempre rompe

Dove arriva si rompe sempre

Prende algo que quiere quemar, dolores olvidar

Accendi qualcosa che vuoi bruciare, dimentica i dolori

Hoy quiere salir, la calle la espera

Oggi vuole uscire, la strada la aspetta

I love the way that you smile

Amo il modo in cui sorridi

I love the way that you smell

Amo il tuo odore

I love the faces you make when you storytell

Adoro le facce che fai quando mi parli

I love the way that you are

Amo il modo in cui sei

I love the things that you do

Amo le cose che fai

The things that you do when you think I ain’t watchin’ you

Le cose che fai quando pensi che non ti stia guardando

Se pierde en la arena y el mar, ah-ah-ah (ah-ah)

Si perde nella sabbia e nel mare, ah ah ah (ah ah)

¿’Taré soñando yo?

Io starò sognando

Se ve tan tropical (tan tropical)

Sembra davvero tropicale (così tropicale)

El sol está que quema y quiero má’ (quiero má’)

Il sole sta bruciando, voglio di più, voglio di più

Le dije: “Baby, ¿qué pasó?” (Woh-oh-oh)

Gli ho detto cara cosa è successo

Pa’l agua que hace calor

Per l’acqua cha fa caldo

Se pierde en la arena y el mar, yeah-ah-ah

Si perde nella sabbia e nel mare yeah ah ah ah

¿’Taré soñando yo?

Io starò sognando

Se ve tan tropical (tan tropical)

Sembra davvero tropicale (così tropicale)

El sol está qué quema, quiero más (quiero más)

Il sole sta bruciando, voglio di più, voglio di più

Le dije: “Baby, ¿qué pasó?”

Gli ho detto cara cosa è successo

Pa’l agua que hace calor (calo-o-or, eh)

Per l’acqua calda che fa caldo (caldo, eh)

Woh, yeah-eh

Il negrito dagli occhi chiari

Ozuna

Dynell

Hi Music, Hi Flow

Hyde El Químico

Dímelo Gotay

Dímelo Gotay

Yazid