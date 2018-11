Jennifer Lopez più in forma che mai nel nuovo Limitless

Abbiamo già visto l’esibizione della bellissima J.Lo agli American Music Awards 2018, con il brano Limitless, lo scorso mese, ma non avevamo ancora il suo nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali. Ma eccolo, la cantante lo ha rilasciato oggi.

Limitless fa parte della colonna sonora del nuovo film di Jennifer Lopez, intitolato Second Act, che uscirà nelle sale a partire dal 21 dicembre 2018.

Il nuovo brano della cantante è un inno potente e molto profondo sul non arrendersi mai, Jennifer canta la storia di una donna forte, di una donna che vuole di più, e che con sagacia e determinazione riesce ad ottenerlo.

Non arrendersi mai è la chiave del successo, nessuno ti apre le porte senza lottare, senza sacrificio, bisogna contare sulle proprie forze e sul proprio spirito. Una grande passione quella di Jennifer, che porta sul palco potenza e grazia. Quindi basta lacrime, è giunto il momento di rimboccarsi le maniche e di oltrepassare i propri limiti.

Ecco qui di seguito testo e traduzione di Limitless di Jennifer Lopez:

Testo Limitless

I couldn’t fight anymore

And I wouldn’t lie anymore

All of the truths

That I couldn’t ignore

I wouldn’t fight in this war

No no no no no no no no

No no no no no no no no crying

No no no no no no no no

No no no no no no no no crying

I told myself I had to be a different someone

In order to win at a war I had already won

Yeah, I get it all from the saying “I’ll never give up”

But look at me now

Yeah, look at me, I’m limitless

Look at me now

Yeah, look at me, I’m limitless

I am a woman who roars

Nobody opened my doors

I am a woman saying I want more

So give me what I’m asking for

No no no no no no no no

No no no no no no no no crying

I told myself I had to be a different someone

In order to win at a war I had already won

Yeah, I get it all from the saying “I’ll never give up”

But look at me now

Yeah, look at me, I’m limitless

Look at me now

Yeah, look at me, I’m limitless

I made it home

I made it known

I am here to stay

I made it home

I made it known

I am here to stay

I made it home

I told myself I had to be a different someone

In order to win at a war I had already won

Yeah, I get it all from the saying “I’ll never give up”

But look at me now

Yeah, look at me, I’m limitless

Look at me now

Yeah, look at me, I’m limitless

Traduzione Limitless

Non potevo più combattere

E non potevo più mentire

Tutte le verità

Che non potrei ignorare

Non le combatterò in questa guerra

No no no no no no no no

No no no no no no no no niente lacrime

No no no no no no no no

No no no no no no no no niente lacrime

Ho detto a me stessa che dovevo essere una persona diversa

Per vincere una guerra che avevo già vinto

Sì, ho capito tutto dal proverbio “Non mi arrenderò mai”

Ma guardami adesso

Sì, guardami, sono senza limiti

Guardami adesso

Sì, guardami, sono senza limiti

Sono una donna che ruggisce

Nessuno ha aperto le mie porte

Sono una donna che dice che voglio di più

Quindi dammi quello che sto chiedendo

No no no no no no no no

No no no no no no no no niente lacrime

Ho detto a me stessa che dovevo essere una persona diversa

Per vincere una guerra che avevo già vinto

Sì, ho capito tutto dal proverbio “Non mi arrenderò mai”

Ma guardami adesso

Sì, guardami, sono senza limiti

Guardami adesso

Sì, guardami, sono senza limiti

L’ho fatto a casa

L’ho fatto sapere

Sono qui per restare

L’ho fatto a casa

L’ho fatto sapere

Sono qui per restare

L’ho fatto a casa

Ho detto a me stessa che dovevo essere una persona diversa

Per vincere una guerra che avevo già vinto

Sì, ho capito tutto dal proverbio “Non mi arrenderò mai”

Ma guardami adesso

Sì, guardami, sono senza limiti

Guardami adesso

Sì, guardami, sono senza limiti