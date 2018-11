Sono numerose le star americane che negli ultimi giorni, insieme a oltre 300.000 sfollati, hanno dovuto lasciare la propria abitazione per mettersi in salvo dalle fiamme che sono divampate sul territorio dello stato americano della California.

Fra queste vi è la famosissima Lady Gaga, che nonostante il dramma vissuto a seguito dell’evacuazione della sua villa a Malibu, ha deciso di dedicarsi al volontariato collaborando con la Croce Rossa californiana.

Un’opera di bene particolarmente “ghiotta”…

Nel particolare, lo scorso 13 novembre la cantante americana si è recata presso un rifugio costruito dalla Croce Rossa allaPacific Palisades High School, con in braccio un notevole numero di cartoni della pizza.

Lady Gaga ha infatti fatto visita agli sfollati di questa struttura di emergenza portando loro numerose pizze da condividere, ma non solo: ha anche servito fumanti tazze di caffè e consegnato loro altri tipi di provviste e beni di prima necessità.

La cantante rende nota la sua attività di volontariato tramite Instagram Storiessul suo account ufficiale, sostenendo di voler prendere parte al World Kindness Day (“il giorno della gentilezza“, che ha avuto appunto luogo il 13 novembre), recandosi presso il rifugio già menzionato per aiutare e dare supporto agli evacuati della zona.

L’artista ha invitato inoltre i suoi followers e fan a fare lo stesso, dedicandosi a se stessi o agli altri tramite opere di bene di qualsiasi tipo.

Il toccante discorso fatto ai rifugiati.

Lady Gaga ha voluto dare supporto a coloro che sono stati accolti presso il rifugio da lei visitato anche tramite un discorso di supporto, qui sotto riportato:

“Non è di certo facile, ed io ne sono ben consapevole.

So bene che molti di voi in questo momento stiano provando un grandissimo dolore e che siano sotto shock. […]Ciò che io posso dirvi è che pregherò per ognuno di voi, che sarete sempre nei miei pensieri e che espanderò il mio amore affinché raggiunga tutti voi. So bene che non ci conosciamo personalmente, ma io vi amo.

Questa è un’emergenza, ma voi non siete soli, abbiamo il supporto gli uni degli altri. Ciò che vi incoraggio di fare, anche se è difficile, è di condividere le vostre storie e parlarvi tra di voi in questo momento difficile. Lo sapete, se vi sentite tristi, impauriti o se credete di aver perso tutte le speranze; se sentite qualcosa che forse non riuscite nemmeno a capire molto bene, andate da uno degli psicologi presenti in questa struttura e parlate. E una volta che questo brutto momento sarà passato e avrete la possibilità di andare avanti, ritornando o meno nelle vostre case, ricordate questo preciso momento e continuiamo a mantenere viva la speranza tutti insieme.”

Lady Gaga ha poi continuato il suo discorso soffermandosi in particolar modo sull’importanza della cura della propria salute mentale. Invita così più volte gli sfollati a prendere come punto di riferimento gli psicologi volontari presenti nel rifugio, e di continuare a prestare attenzione a ciò che succede nella propria testa e nel proprio cuore, senza trascurare alcun tipo di sentimento.

Conclude infine dicendo:

“Voglio essere rispettosa nei vostri confronti, e so bene che non tutti ricadiamo nello stesso tipo di denominazione religiosa, ma in questo momento e in questa stanza voglio fare un patto con voi e promettervi che sarò al vostro fianco. Vi amo e vi assicuro che riusciremo a superarlo insieme.

Secondo alcune testimonianze, la celebrità americana ha inoltre rincuorato un’anziana di 98 anni dedicandole una canzone, intonata ai piedi della barella su cui la signora era stata distesa al seguito del trasferimento presso la struttura di emergenza.

La cantante ha inoltre voluto ringraziare le forze dell’ordine che in questi ultimi giorni stanno dando prova di grandissimo coraggio nel loro intervento di soccorso. Ha infatti pubblicato sul suo account Twitter ufficiale il seguente pensiero:

Un ringraziamento speciale a tutti i pompieri, poliziotti e soccorritori che in questo momento stanno facendo di tutto per aiutarci. Siete dei veri eroi. #CaliforniaFire

Che dire, complimenti a Lady Gaga per l’aiuto concreto che ha dato a coloro che sono stati colpiti dal terribile Woolsey Fire, che purtroppo continua a divampare e a creare vittime e sfollati in varie aree del paese.

Insomma, la cantante dimostra essere ancora una volta un grande esempio per tutti i suoi fan e non solo!