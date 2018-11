IMåneskin, la band rivelazione che lo scorso anno ha esordito sui palchi di X-Factor ottenendo un immediato successo, sono ormai pronti a lasciare i confini nazionali per poter intraprendere un nuovo viaggio nello scenario musicale europeo.

I Måneskin hanno infatti recentemente rivelato, tramite la loro pagina Facebook, le tappe di un tour tutto europeo: durante l’intero mese di febbraio 2019, i ragazzi si esibiranno in ben undici grandi città europee, alla conquista di un pubblico sempre più internazionale.

I loro precedenti.

A dire il vero, questa non risulta essere la prima volta che i ragazzi si esibiranno su palchi stranieri: a giugno 2018 avevano difatti già conquistato il pubblico europeo grazie ad esibizioni in festival musicali di stampo internazionale: il Festival di Scheeßel, avuto luogo in Germania, e O Son Do Camiño di Santiago de Compostela nella colorata Spagna.

Nel febbraio 2019, però, la band romana sbarcherà per la prima volta in varie nazioni europee, tra cui Belgio, Francia e Germania, per esibirsi su palchi in cui loro saranno ad essere gli unici, indiscussi protagonisti.

Nell’immagine qui sotto riportata, sono elencate tutte le tappe di questo tour esclusivo. Prendete nota, perché l’occasione di unire l’amore per i Måneskin e l’emozione di un viaggio verso una nuova destinazione europea può rivelarsi decisamente interessante!

Il nuovo album “Il Ballo della Vita”

La ragione per cui i Måneskin si avventureranno in un tour europeo il prossimo febbraio, è ovviamente legata alla promozione del loro ultimissimo album, intitolato “Il Ballo Della Vita”.

Nel caso (piuttosto improbabile) in cui voi non abbiate ancora ascoltato le tracce di questo grande successo, che ha contribuito a rendere sold out tutte e 15 le tappe italiane del loro tour autunnale, vi suggerisco di ascoltare “Torna a Casa”, un toccante brano che parla dello strazio vissuto da un uomo che si ritrova a vivere nell’assenza della sua musa ispiratrice, Marlena.

La canzone presenta però un bellissimo lieto fine, che potrete conoscere solo ascoltando il pezzo!