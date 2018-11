Un mondo in lutto!

Lo scorso 12 novembre, il mondo del fumetto è ufficialmente entrato in lutto a seguito della morte di Stan Lee, il padre di casa Marvel.

Nonostante il triste evento che da giorni incupisce l’umore di migliaia di fan provenienti da tutto il mondo, è J.C Leea rallegrare gli animi degli amanti del fumetto.

La donna, che altri non è che la figlia del compianto Stan Lee, ha difatti rivelato alla rivista TMZ che, poco prima della morte del padre, i due stavano collaborando alla creazione di un nuovo supereroe:Dirt Man.

A dire il vero, le informazioni a noi oggi disponibili risultano essere piuttosto scarne. J.C Lee ha difatti semplicemente affermato:

L’ultima nostra creazione che fino ad ora avevamo tenuto nascosta è chiamataDirt Man.

Dissi a mio padre: “Ti prego, nessun sferragliamento né armatura di acciaio, niente che appartenga a questo genere. Andiamo dritti al punto, sporchiamoci. Facciamo vedere ciò che sta capitando all’amore. Creiamo Dirt Man”.

È un personaggio veramente interessante, a tratti un imbroglione.

Considerato ciò, le uniche supposizioni che ci restano da fare è che, l’ultimo supereroe a cui Stan Lee abbia lavorato fino al giorno della sua morte, abbia a che fare con la sporcizia, differenziandosi nettamente dagli altri supereroi nati dalla sua brillante mente per quanto riguarda l’armatura e, presumibilmente, il carattere.

Non ci resta che attendere per ulteriori sviluppi, sopratutto se si tiene a mente la possibilità che questo inedito supereroe possa comparire prossimamente sugli schermi cinematografici.

Infatti, alla domanda riguardante la possibilità per questo nuovo personaggio di poter sbarcare nel mondo del cinema, JC Lee ha risposto manifestando la sua viva speranza che un progetto del genere possa in futuro vedere la sua realizzazione.