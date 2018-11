Tramite l’uscita di un primo trailer, era già stato annunciata l’uscita di un nuovo capitolo dell’amatissima saga di Toy Story, ma negli ultimi giorni è stato condiviso sui canali ufficiali della Disney un secondo, spassosissimo trailer.

Tale filmato, seppure non riveli alcuna informazione aggiuntiva sulla trama che vedrà come protagonisti i nostri giocattoli preferiti in una nuova ed emozionante avventura, introduce però due interessantissime new entry: Ducky e Bunny.

Nonostante il loro aspetto carino e coccoloso, questi due personaggi si rivelano essere vivaci, acuti e irriverentisin dalle primissime battute. Scavalcando il muro della quarta dimensione, i due commentano infatti in modo ironico la scelta dei produttori di far uscire un ulteriore capitolo della saga, così come si fanno beffe del celeberrimo Buzz Lightyear e della sua frase più iconica.

Il loro siparietto sarà però interrotto dai due padroni indiscussi dello show, Buzz e Woody in persona, che s’intrufoleranno nel trailer per interagire con i due peluche.

Il loro scambio fa ben immaginare quale potrà essere il rapporto che Ducky e Bunny potranno instaurare con gli altri personaggi, anticipando esilaranti gag che di certo non deluderanno i fan cresciuti a pane e Toy Story.

Toy Story 4: La trama.

Nel caso in cui non abbiate ancora letto alcuna informazione riguardante l’avventura che coinvolgerà i giocattoli più famosi nella storia del cinema, ecco a voi la trama del quarto capitolo.

Ovviamente, attenzione allo spoiler per coloro che non sono rimasti aggiornati sugli avvenimenti di Toy Story 3: non leggete da qui in avanti, e procedete fino alla fine dell’articolo per guardare i nuovi trailer!

Il terzo capitolo della saga si concludeva con la partenza di Andy per il college e l’inizio di una nuova vita per i suoi giocattoli presso la casa di Bonnie, una dolcissima bambina del suo quartiere. Il nuovo film avrà inizio proprio da qui, mostrando come i personaggi si saranno ambientati nella nuova cameretta e con i relativi nuovi compagni di avventura.

È stata rilasciata online la sinossi del film, qui sotto riportata:

“Woody è sempre stato sicuro su quale fosse il suo posto nel mondo e quale la sua priorità, ovvero prendersi cura dei bambini di cui si ritrova ad essere il compagno di giochi, sia che si tratti di Andy che di Bonnie. Ma quando la sua nuova padroncina introduce nella sua cameretta un nuovo giocattolo, chiamatoForky, le cose per Woody e i suoi vecchi compagni di avventura cambieranno, portandoli a vivere un movimentato viaggio in compagnia di nuovi amici che mostrerà loro quanto il mondo possa essere grande per un giocattolo.”

Che dire, non vedo l’ora di scoprire che cosa combineranno in questa nuova avventura, ma sopratutto di vedere Ducky e Bunny all’opera!

Primo Trailer di Toy Story 4

Secondo Trailer di Toy Story 4