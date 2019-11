Con Ci Siamo Capiti Male il cantautore Biagio Antonacci apre le porte al nuovo album di inediti

Si chiamerà Chiaramente Visibili Dallo Spazio e uscirà il 29 novembre, il nuovo album di Biagio Antonacci, che nelle ultime ore è stato anticipato dal singolo Ci Siamo Capiti Male, una canzone dal ritmo latino che ben descrive l’evoluzione musicale che l’artista ha compiuto negli ultimi anni.

Un Biagio Antonacci che resta fedele ai ritmi musicali degli ultimi tempi, ma che per questo motivo non delude le aspettative dei fan che infatti hanno accolto molto bene il singolo Ci Siamo Capiti Male. Un buon inizio per un album che tra poco più di dieci giorni sarà disponibile in tutti i negozi e gli store digitali (dove al momento di può già acquistare in pre-order).

Il significato del testo di Ci Siamo Capiti Male

Ci Siamo Capiti Male è una canzone d’amore che mette in luce l’importanza del sentimento amoroso, anche quando le disattenzioni lo mettono in pericolo. Con poche semplici parole Antonacci arriva subito al cuore della canzone. Il testo è arricchito da una musica latineggiante che scalda le parole e il testo stesso.

Qui di seguito il testo integrale di Ci Siamo Capiti Male. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

Il testo di Ci Siamo Capiti Male

Ci siamo capiti male

ma siamo capitati bene

ci siamo capiti male

abbiamo tempo per rifare

abbiamo tempo per morire

ci siamo capiti male

Amore no, no, no

amore mio non posso perderti

non ho più voce per convincerti

amore no, no, no

Ci siamo capiti male

ma abbiamo cominciato bene

ci siamo capiti male, male

è stato un canto di sirene

ero distratto e senza vele

ci siamo capiti male

Amore no, no, no

amore mio non posso perderti

ho chiesto ancora scusa al tuo Dio

che non sarà mai il mio

c’è un insieme di pericoli

sarò capace anche di vivere

se tu non stai con me

Amore no, no, no

amore mio non posso spegnerti

ho chiesto ancora scusa al tuo Dio

che non sarà mai il mio

c’è un insieme di pericoli

sarò capace anche di vivere

se tu non stai con me

Ci siamo capiti male

Ci siamo capiti male