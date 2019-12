6 Underground è un film uscito il 13 dicembre su Netflix ed è stato diretto da Michael Bay. I protagonisti della pellicola sono sei individui provenienti da tutto il mondo il cui desiderio comune è quello di cancellare il loro passato per cambiare il proprio futuro. Guidati un leader carismatico e alquanto enigmatico, hanno come obbiettivo eliminare tutti i criminali e garantire così un mondo sicuro, senza ingiustizie. Fanno parte del cast, tra gli altri, Ryan Reynolds, Mèlanie Laurent e Manuel Garcia-Rulfo. Ed è proprio Ryan Reynolds il protagonista assoluto, il leader della squadra di vigilanti che fingono la propria morte per poter perseguire al meglio l’obbiettivo di sconfiggere il male. Tali vigilanti si conoscono tra di loro non per nome, bensì per numero. Questa pellicola avrà tutti gli elementi per poter diventare il primo franchising d’azione dell’era streaming?

I film, vietato ai minori, presenta una trama non troppo originale ma i colori sono accesi, ci sono molte esplosioni e alcune scene d’azione, per quanto macabre, sono comunque creative. Non è di certo John Wick, e nemmeno Transformers. Tuttavia la pellicola presenta tutte quelle caratteristiche tali da essere in ogni caso godibile e d’intrattenimento.

Il film di Netflix si aggiunge alla stagione festiva dei film tipicamente campioni d’incasso, che al cinema comprende Jumanji, l’ultimo Star Wars e il musical CATS, che vede tra i protagonisti la cantante Taylor Swift nei panni proprio di un gatto. Ma essendo l’unico film in streaming, 6 Undreground non teme di certo la competizione e la concorrenza. Di fatto, la nuova pellicola di Michael Bay sarà un successo per Netflix, indipendentemente dal parere della critica. Successo assicurato anche grazie alla campagna pubblicitaria fatta sui social media e per via della fama di Ryan Reynolds.

Non è certo una novità, questo tipo di successo. Basti pensare a Bright, film uscito nel 2017, con Will Smith nei panni di un poliziotto nella versione alla Dungeons and Dragons di Los Angeles. Fu un campione di incassi, ops di visualizzazioni! Nonostante su Rotten Tomatoes (sito che aggrega recensioni) avesse ricevuto un rating pari solo al 28% di gradimento. Bright è inoltre una pellicola decisamente più particolare e strana, e di conseguenza di più difficile apprezzamento, di 6 Underground.

Nel film ritorna spesso la parola famiglia, e ciò ci ricorda fin troppo bene la serie di film the Fast and the Furios. Nonostante la pellicola di Netflix non sia, qualitativamente parlando, al pari della serie di sopra citata è possibile che 6 Underground finisca per seguire i passi dei film con Vin Diesel e diventi il primo franchising d’azione della piattaforma in streaming. Ci sono stati nove Fast and Furios, dopotutto. Certo, bisognerà valutare se un numero sufficiente di persone seguirà questo franchising, ma non ci sono particolari dubbi che 6 Undeground diventi una serie di culto.

Infatti, nonostante le basi del film non siano solidissime, Ryan Reynolds non è solo un attore molto popolare, ma una vera e propria star del cinema. Difficilmente si resiste al suo sorriso, che è alquanto accattivante, così come alle sue battute. Ricordiamoci dell’ilarità mostrata dall’attore in Deadpool, ad esempio. Inoltre, anche il resto del cast è talentuoso e tiene bene la propria parte. Non saremmo sinceri se negassimo che ci piacerebbe vedere questo team insieme, ancora una volta, in un sequel. Certo, 6 Underground non avrebbe molto da aggiungere alla storia in un eventuale seguito ma sinceramente, con questo genere di film, a chi realmente importa di questo aspetto? A Michael Bay sicuramente no. Ci sono ancora molte città da far esplodere, per buona pace dei fan.

Tu hai già visto il film? Scrivici nei commenti se vorresti che diventasse un franchising.