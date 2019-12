I 10 anni di carriera li ha festeggiati alla grande, con un nuovo album e il tour che ne è seguito, eppure Alessandra Amoroso ha voluto regalare un’altra sorpresa al pubblico per festeggiare un ulteriore importante anniversario.

Dalla sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi che l’ha vista vincitrice nel 2009 ne sono successe di cose straordinarie, ma certi momenti rimarranno nel cuore del suo pubblico anche a distanza di molti anni.

È il caso del brano “Immobile”, suo primo inedito debuttato quando era ancora un’allieva della scuola che fece poi successivamente parte del suo album di debutto “Stupida” e che ha, in un certo senso, rappresentato il momento in cui il pubblico si è innamorato di lei.

Alessandra ha pensato bene di celebrare questo brano in particolare con una sorpresa speciale, che arriva anche come un regalo di Natale per i suoi fan.

Venerdì 20 Dicembre verrà rilasciata una nuova versione di “Immobile” e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone, una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che ho voluto ricantare perché siamo cresciuti, sì, ma mai cambiati e spero che sarà ancora una volta un modo tutto nostro di stare insieme attraverso la musica. La canzone che 10 + 1 anni fa mi ha dato la possibilità di essere chi sono oggi” Alessandra Amoroso annuncia l’uscita della nuova versione di Immobile

Con queste parole la cantante annuncia l’uscita di “Immobile 10+1”.

Alessandra ha dichiarato di volersi prendere una pausa dalle luci della ribalta per dedicarsi ai suoi cari, ma anche per ricercare nuovi stili e lasciarsi ispirare da nuove strade musicali.

Nonostante questo ha voluto concludere il 2019 con un’ultima sorpresa e sono certa che i suoi fan abbiano apprezzato questo regalo.

“Immobile 10+1” di Alessandra Amoroso in uscita questo venerdì, 20 Dicembre.