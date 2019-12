John Dolmayan ha riacceso le speranze dei fan che bramano nuove canzoni dei System Of A Down.

Il batterista, che suona ancora dal vivo con i System Of A Down nonostante la band abbia pubblicato l’ultimo album nel 2005, ha detto che le notizie che parlano del ritorno di Frusciante nei Red Hot Chili Peppers ci fanno capire che i gruppi possono mettere da parte le “ca**ate” e possono “lavorare insieme per un obiettivo comune”.

Facendo riferimento a tre band che si sono riunite di recente per scrivere nuove canzoni – Tool, Rage Against The Machine e appunto i Red Hot Chili Peppers – il batterista dei System Of A Down ha scritto su Instagram:

“Queste tre band possono essere uscite di scena ma ora lavorano insieme per un obiettivo comune, forse anche una quarta può farlo.”

“Forse è il momento di mettere da parte tutte le ca**ate, mettere da parte il proprio ego e fare insieme ciò che nessuno di noi può fare da solo. Forse, forse un miracolo di Natale accadrà. Forse può essere un miracolo ad opera dei System Of A Down.”

Le ultime canzoni pubblicate dai System Of A Down sono: ‘Memorize’ e ‘Hypnotize’, uscite nel 2005. Da allora, la band ha fatto solo tournée. I membri del gruppo Serj Tankian (voce solista, tastiere), Daron Malakian (voce, chitarra), Shavo Odadjian (basso, voce secondaria) e John Dolmayan (batteria) suonano sempre insieme nei live.

Tra l’altro, quelle di seguito sono le prossime tappe del loro tour:

Giugno 2020

3 – Amsterdam, Olanda – Ziggo Dome

5-7 – Nurburg, Germania – Rock Am Ring

6-7 – Nuremberg, Germania – Rock Im Park

8 – Berlin, Germania – Waldbuhne

10-13 – Nickelsdorf, Austria – Nova Rock

14 – Donington, UK – Download Festival

16 – Prague, Repubblica Ceca – O2 Arena

17 – Budapest, Ungheria – Laszlo Papp Sports Arena

19 – Zurich, Svizzera – Hallenstadion

23 – Stockholm, Svezia – Ericsson Globe

25-27 – Seinäjoki, Finlandia – Provinssirock

30 – Krakow, Polonia – Tauron Arena

Luglio 2020

1-4 – Viveiro, Spagna – Resurrection Fest

2-3 – Lisbon, Portogallo – VOA Heavy Rock

Sei un fan della band? Come vedresti il loro ritorno o come te lo immagini? Scrivici la tua opinione nei commenti qui sotto.