“I Feel Love” di Sam Smith, uscito il 31 Ottobre, ha già conquistato i nostri cuori. La cover perfetta del pezzo di Donna Summer del 1977, tratto dall’album “I Remember Yesterday”. In merito a brano, Sam Smith ha scritto su Twitter: “Come persona omosessuale I feel love mi ha accompagnato in tutte le piste da ballo e in ogni locale gay dal momento che ho incominciato a frequentare le discoteche.” Un vero e proprio inno alla comunità LGBT con una delle voci maschili più belle del momento: non potremmo chiedere di più

“Spirit” di Beyoncé ha già ottenuto una candidatura come miglior canzone ai Golden Globe, un passettino verso l’obiettivo finale che potrebbe essere l’Oscar. Una canzone bellissima che fa parte del Live Action de “Il Re Leone“: un nome, una garanzia.

Uscito il 20 settembre scorso, “Accetto Miracoli” di Tiziano Ferro non ha segnato solo un grande ritorno, ma anche un grande passo verso le origini del cantante. Una vera e propria poesia musicale che non possiamo fare a meno di amare.

“Lights Up” è il primo brano estratto dal nuovo album di Harry Styles, ex One Direction, “Fine Line“: un pezzo che ci interroga sulla nostra identità. Sappiamo chi siamo?

“Don’t Call Me Up” è un brano che raggiunge quasi le 170 visualizzazioni su Youtube della bellissima e talentuosa Mabel, un fiore che quest’anno è sbocciato e che ci ha regalato brani super ballabili!

Elisa si mette totalmente a nudo in questo delicato e intimo brano in cui ammette di essere, per l’appunto, “Anche Fragile”. “E perdonami se sono forte, sì/ E se poi sono anche fragile”.

“Loco Contigo” di Dj Snake, J Balvin e Tyga ci ha fatto ballare per mesi interi e ancora adesso non ci stanca. 205 milioni di visualizzazioni per questo brano dal sapore latino che in un attimo ci fa pensare al mare e alla spiaggia!

Il 2019 è stato l’anno di molti artisti, e uno di questi è sicuramente Ed Sheeran. Il dolcissimo cantautore inglese è tornato quest’anno con l’album No.6 collaboration Project, che prevede una serie di collaborazioni con gli artisti più in voga del momento. In “Beautiful People“, Ed e Khalid ci raccontanto che le apparenze non sono tutto.

Uscita il febbraio scorso, “7 Rings” di Ariana Grande ha rappresentato un enorme successo per la cantante americana: un brano che ha debuttato al numero uno della classifica Hot Billboard 100.

Tratta dall’album “Atlantico/On Tour“, “Duemila volte” è il pezzo di Marco Mengoni che quest’anno ci ha fatto sognare più di ogni altro brano, per la sua malinconia ma anche bellezza. Il brano è stato scritto insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e al cantante Mahmood.

Un pezzo che abbiamo ascoltato, e di conseguenza ballato, tutti quanti. Impossibile non innamorarsi di “Con Calma“, del talentuoso Daddy Yankee, che ha segnato la nostra estate 2019 più di ogni altro brano.

Un ritorno che è non è possibile dimenticare. Dopo anni di assenza, quest’anno sono tornati anche i Jonas Brothers con “Sucker“, un pezzo originale e orecchiabile che ha uno dei video più simpatici del 2019, in cui compaiono le mogli dei tre fratelli Jonas. Non potevamo chiedere un ritorno migliore!

Sempre di “Calma” si parla, ma questa volta con Pedro Capò e Farruko, un brano dolce che rispecchia perfettamente il significato del testo. Vivere la vita con calma e senza fretta: questo il significato del brano che ha accompagnato il nostro 2019.

Dopo le ennesime critiche, Taylor Swift ha risposto a tono con la sua iconica “You Need To Calm Down“. Cosa fai quando vieni accusata di queerbating? Semplice, raccogli tutta la comunità gay americana in un video musicale per combattere – in maniera molto originale – l’omofobia.

Estratto dall’album “Gioventù Bruciata”, “Soldi” di Mahmood è il brano che gli è valso la vittoria a Sanremo 2019. Un brano dal sound particolare e dal significato intimo e intenso che non può e non deve passare inosservato.

“Come fai a dormire quando mi menti?”, questo si chiede continuamente Sam Smith nella sua bellissima “How Do You Sleep?”, un bellissimo brano che parla delle conseguenze del tradimento accompagnato dal video ufficiale in cui i balletti sono stati coreografati da Parris Goebel (The Royal Family).

Estratto dal suo quinti album, “Thank You, Next“, “Break Up with your Boyfriend, I’m Bored” è un’ulteriore singolo della Grande che non poteva mancare da questa classifica. Ad accompagnarla nel video ufficiale dal finale inaspettato, l’attore Charles Melton della serie televisiva Riverdale e la modella Ariel Yasmine.

“I Don’t Care” è il brano che per eccellenza ha segnato da una parte il ritorno di Ed Sheeran, dall’altra la nostra estate. Una geniale collaborazione con Justin Bieber accompagnato da un video buffo, divertente e leggero.

Fateme cantá, nun so bono a invetamme i discorsi, sbaglio i modi, i toni e anche i tempi, parlo piano manco me sentiresti, eh eh eh… Un brano che parla di amicizia, della bellezza del dialetto, di Roma: in poche parole, di Ultimo. “Fateme Cantà” non è forse il suo brano più famoso, ma quello che ci ha stupito di più per l’originalità e la schiettezza.

Quasi un milione di Mi piace su Youtube per questo bellissimo brano che nasce dall’unione da tra grandi cantanti latini: Sebastian Yatra, Luis Fonsi e Nicky Jam. Impossibile ascoltarla senza ballare!

I 5 Seconds of Summer sono diventati cavie da laboratorio nella scatenata “Teeth“, in cui parlano della difficoltà di un amore non particolarmente facile e dunque di una relazione tossica.

Una canzone che esprime gioia e voglia di vivere, “High Hopes” dei Panic! at the Disco è speciale in particolar modo per la voce pazzesca di Brandon Urie. Un pezzo che non poteva mancare nella nostra classifica!

In collaborazione con la bellissima Normani, ex Fifth Harmony, Sam Smith ci ha regalato un brano R&B che ricorda moltissimo gli anni 80 e che parla di solitudine e di come superare un amore perduto.

“Old Town Road” di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus ha solo grandi record di cui vantarsi: è entrato nella storia della musica per essere stato uno dei brani più ascoltati e venduti degli ultimi anni.

Chi dice Lizzo dice simpatia, ma soprattutto talento. “Juice” è la canzone che più di tutte quest’anno ha dimostrato la bravura di questa giovane cantante che ha prodotto un vero e proprio inno all’autostima.

Estratto dal suo terzo album, “Circles” di Post Malone è il brano che ce lo ha fatto amare ancora di più. Una canzone che parla di un amore che un tempo era forte e che ora si è raffreddato, e di quella sensazione di non potersene mai staccare del tutto.

“Memories” è il bellissimo e romantico brano dei Maroon 5 che parla dell’importanza dei ricordi, e di quanto sia importante tenersi accanto le persone con cui condividerli. Senza questa canzone il 2019 non sarebbe stato lo stesso!

Una delle canzoni più recenti della classifica: “Dance Monkey” di Tones and I riesce a far ballare tutti…ma proprio tutti! Il vero nome della cantante australiana è Toni Watson, e non possiamo fare altro che ringraziarla per averci fatti ballare come non avevamo mai fatto prima!

“Señorita” di Shawn Mendes e Camila Cabello ha sancito una delle collaborazioni più belle e sexy degli ultimi tempi, oltre che rivelare la bellissima chimica tra i due cantanti che sembra essersi rivelata qualcosa di più serio. Li amiamo insieme e amiamo questa collaborazione che ha segnato la nostra caldissima estate 2019.

673 milioni di visualizzazioni su Youtube per uno dei video più ricercati degli ultimi tempi, che accompagna un brano visionario, piacevole e incredibilmente moderno. “Bad Guy” ha tutte le carte in regola per trovarsi al secondo posto di questa classifica e la cantante Billie Eilish avrà sicuramente ancora molto da dire durante il prossimo anno, quindi non perdetela di vista. E adesso…curiosi di sapere chi si trova al primo posto?