Il 31 Gennaio uscirà il suo nuovo album “Treat Myself”, ma Meghan Trainor ha voluto concludere l’anno regalando al pubblico un ulteriore assaggio del suo nuovo progetto.

Dopo il rilascio di “Workin’ On It”, “Wave” e “No Excuses” arriva il quarto singolo tratto dal nuovo disco che si intitola “Evil Twin”.

La cantante aveva dichiarato come questo brano fosse il suo preferito tra le tracce dell’album. La sua scrittura è nata dalla volontà di esprimere in musica quella sensazione provata in determinati momenti della propria vita, quando si vorrebbe rivolgere la colpa di alcune azioni alla propria “gemella diabolica”.

Ma la gemella di Meghan non esiste ed è in realtà solo all’interno della sua persona. Eppure è a “lei” che la cantante dedica questa canzone.

Nonostante la “gemella” sia apparentemente incontrollabile e spesso la causa dei suoi sbagli in realtà è ben conscia di come sia una parte di se stessa e come tale non potrà mai ripudiarla.

Meghan inaugurerà il 2020 con il tanto atteso nuovo album “Treat Myself”, a partire dal 30 Maggio si affiancherà invece ai Maroon 5, supportandoli nel loro tour americano.

In attesa di ascoltare il progetto completo date un ascolto a “Evil Twin” e fateci sapere quale tra i singoli rilasciati finora è il vostro preferito.

Traduzione del testo di Evil Twin di Meghan Trainor

[Intro]

Quella è la mia diabolica gemella

Quella è la mia diabolica gemella

[Verso 1]

Non sono stata io, ha iniziato lei

Ho detto solo una cosa, lei si è accesa

Lei prende il controllo, è nella mia testa

Mi fa prendere decisioni sbagliate, ma sono innocente

Due Tylenol per quello che ha fatto

Così disidratata, quella pazza s******

Ne ho avuto abbastanza, sono stufa

Mi fa prendere decisioni sbagliate, ma sono innocente

[Pre-Ritornello]

Mi perdo nello sfondo

Lei è la stella dello show

Devo occuparmi dei suoi problemi

Quando perde il controllo

So di non poterla domare

Non ci provo neanche

Quindi lascia che mi scusi

[Ritornello]

(Quella è la mia diabolica gemella) No, non è colpa mia

(Quella è la mia diabolica gemella) Non sono stata io

Non essere arrabbiato con me

Non posso farci nulla se lei è incontrollabile, tesoro, una incontrollabile, tesoro

[Post-Ritornello]

Quella è la mia diabolica gemella

Quella è la mia diabolica gemella

[Verso 2]

Io non grido mai ma lei può urlare

Ama mettermi l’ansia

Lei parla troppo, non si arrende mai

Mi fa prendere decisioni sbagliate mentre io sono innocente (Yeah)

[Pre-Ritornello]

Mi perdo nello sfondo

Lei è la stella dello show

Devo occuparmi dei suoi problemi

Quando perde il controllo

So di non poterla domare

Non ci provo neanche

Quindi lascia che mi scusi

[Ritornello]

(Quella è la mia diabolica gemella) No, non è colpa mia

(Quella è la mia diabolica gemella) Non sono stata io

Non essere arrabbiato con me

Non posso farci nulla se lei è incontrollabile, tesoro, una incontrollabile, tesoro

[Post-Ritornello]

Quella è la mia diabolica gemella (Woo, hey)

Quella è la mia diabolica gemella (Hey)

Quella è la mia diabolica gemella

Quella è la mia diabolica gemella

[Bridge]

Nonostante lei sia pazza, la amerò perchè è la mia metà

Sono invidiosa della sua sicurezza e di come muove il suo corpo

Ma lei non ha sempre ragione, sto parlando dell’altra sera

Quindi lascia che mi scusi

[Ritornello]

(Quella è la mia diabolica gemella) No, non è colpa mia

(Quella è la mia diabolica gemella) Non sono stata io

Non essere arrabbiato con me

Non posso farci nulla se lei è incontrollabile, tesoro, una incontrollabile, tesoro

[Outro]

Quella è la mia diabolica gemella (Woo, hey)

Quella è la mia diabolica gemella

Testo di Evil Twin di Meghan Trainor

[Intro]

That’s my evil twin

That’s my evil twin

[Verse 1]

It wasn’t me, she started it

I said just one, then she got lit

She takes control, she’s in my head

Making me make my bad decisions, but I’m innocent

Two Tylenol for what she did

So dehydrated, that crazy bitch

I’ve had enough, so over it

Making me make my bad decisions, but I’m innocent

[Pre-Chorus]

I get lost in the background

She the star of the show

Gotta deal with her problems

When she lose control

I know I can’t tame her

I don’t even try

So let me apologize

[Chorus]

(That’s my evil twin) No, it ain’t my fault

(That’s my evil twin) It wasn’t me at all

Don’t be mad at me

I can’t help that she’s a wild one, baby, wild one, baby

[Post-Chorus]

That’s my evil twin

That’s my evil twin

[Verse 2]

I never yell, but she can scream

She loves to give me anxiety

She talks too much, she never quits

Making me make my bad decisions while I’m innocent (Yeah)

[Pre-Chorus]

I get lost in the background

She the star of the show

Gotta deal with her problems

When she lose control

I know I can’t tame her

I don’t even try

So let me apologize

[Chorus]

(That’s my evil twin) No, it ain’t my fault

(That’s my evil twin) It wasn’t me at all

Don’t be mad at me

I can’t help that she’s a wild one, baby, wild one, baby

[Post-Chorus]

That’s my evil twin (Woo, hey)

That’s my evil twin (Hey)

That’s my evil twin

That’s my evil twin

[Bridge]

Even though she crazy, gotta love her ‘cause she half of me

Jealous of her confidence and how she moves her body, no

But she ain’t always right, I’m talkin’ ‘bout last night

So let me apologize

[Chorus]

(That’s my evil twin) No, it ain’t my fault

(That’s my evil twin) It wasn’t me at all

Don’t be mad at me (No)

I can’t help that she’s a wild one, baby, wild one, baby (Yeah)

[Outro]

That’s my evil twin (Woo, hey)

That’s my evil twin