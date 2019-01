Bohemian Rhapsody tra i 20 film più visti di sempre in Italia.

La notizia è delle ultime ore, Bohemian Rhapsody è tra i 20 film più visti di sempre e così diventa il biopic musicale di maggior successo in Italia.

Ad annunciarlo è stato Paul Zonderland, amministratore delegato di 25th Century Fox Italia:

“Entrare nella lista dei 20 film più visti in Italia è per noi un motivo di grande orgoglio”

Ad oggi il box office è di 25.3 milioni di euro, ma siamo certi continuerà ad aumentare considerando anche l’uscita della versione Sing Along.

Il 22 e il 23 gennaio il pubblico avrà infatti l’opportunità di vedere, o rivedere, l’ormai iconico film anche in versione karaoke, per cantare – in sala e insieme – le popolari canzoni dei Queen, mentre sul grande schermo scorrono i testi dei brani più famosi.

Nel mondo ha incassato più di 774 milioni di dollari, quanto aumenterà ancora questa cifra in vista della versione Sing Along che sappiamo bene farà impazzire i fan dei Queen?

Ecco un video che mostra come sarà la versione Sing Along e la reazione di chi già ha potuto godere l’emozione del film cantando: