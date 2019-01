Rihanna ha riferito di aver fatto causa a suo padre, Ronald Fenty, sostenendo che stesse danneggiando il nome della sua famiglia e il nome del suo marchio Fenty con i suoi rapporti d’affari.

La cantante sostiene che suo padre, Ronald Fenty, abbia fondato nel 2017 una società di ricerca di talenti chiamata Fenty Entertainment.

Il nome Fenty è stato però già usato da Rihanna per le sue attività, inclusa la sua linea Fenty Beauty, e afferma che suo padre ha tratto profitto dal suo marchio.

La causa sostiene che Ronald e il suo socio in affari abbiano annunciato la presenza di Rihanna per 15 spettacoli in America Latina nel dicembre 2017 per $ 15 milioni senza il suo consenso.

Secondo la causa, Rihanna ha inviato più lettere di cessazione e di ritiro a suo padre, che sono state ignorate. Ora sta chiedendo un’ingiunzione contro suo padre usando il nome Fenty e per i danni.

Rihanna ha avuto una relazione tesa con suo padre per molti anni, e in precedenza lo ha accusato di aver venduto informazioni ai media dopo essere stata assalita dall’ex fidanzato Chris Brown nel 2009.

Nel 2011 aveva detto a US Vogue:

Mio padre è andato alla stampa e ha detto loro un sacco di bugie, perché non mi aveva parlato dopo… tutta quella faccenda, non ha mai chiamato per scoprire come stavo, se fossi viva, niente. Non ha mai chiamato, è andato direttamente alla stampa e ha ottenuto il suo compenso, e ora lo fa di nuovo”.

Dopo tutta questa vicenda i rapporti sembravano essersi conciliati dopo la pubblicazione di questa foto della famiglia della cantante.