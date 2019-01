E’ uscito il trailer ufficiale di High Life che ci mostra Robert Pattinson astronauta.

Robert Pattinson di Twilight, André Benjamin di Outkast e Mia Goth interpretano i detenuti del braccio della morte che si lanciano verso un buco nero nel nuovo sconvolgente trailer di High Life, l’imminente film di fantascienza dell’acclamato regista francese Claire Denis.

La clip si apre con il criminale diventato astronauta Monte (Pattinson) che gioca con sua figlia su una nave spaziale. “Lei è mia e io sono sua”, racconta. Appaiono poi gli altri detenuti della nave – tra cui Tcherny (Benjamin) e Boyse (Goth) – che si offrono volontari per una missione che tenta di trovare una fonte di energia alternativa.

“Siamo stati feccia, spazzatura, rifiuti che non si adattavano al sistema – finché qualcuno non ha avuto la brillante idea di riciclarci per servire la scienza”,

intona il protagonista.

“Questa missione può trasformare la nostra vergogna in una sorta di gloria”,

aggiunge Tcherny ottimisticamente.

Ma l’anteprima diventa più tesa dopo l’introduzione del Dr. Dibs (Juliette Binoche), che sottopone i passeggeri a esperimenti sessuali lungo il loro viaggio.

High Life, presentato per la prima volta a settembre al Toronto International Film Festival 2018, uscirà nelle sale il 12 aprile. Il progetto, che segue la commedia romantica di Denis del 2017, Let the Sunshine In, segna il suo debutto in lingua inglese.