In rotazione radiofonica da oggi 17 gennaio, il singolo dei Coldplay dal titolo Everyday Life, estratto dall’omonimo album della band. L’album, che ha superato 1 milione di copie vendute globalmente, è certificato oro in Italia.

Ancora una volta la band capitanata da Chris Martin ci emoziona con una canzone ricca di significato, con un video dalle caratteristiche cinematografiche e con una musica in perfetto stile Coldplay, ma anche ricca di sonorità interessanti e intriganti.

Analisi del video di Everyday Life

Il video ufficiale di Everyday Life dei Coldplay è davvero un piccolo capolavoro, sia per la bellezza delle sue immagini e della fotografia, sia per il significato che le immagini, insieme al testo, vogliono portarci.

Il video, diretto da Karena Evans, inizia con il mostrarci una serie di balli tipici dell’Africa sub-Sahariana mentre una voce fuori campo ci spiega il grande significato della parola Ubuntu. Molti non sanno infatti, che Ubuntu, in lingua bantu, indica una vera ideologia e filosofia di vita che si focalizza sulla relazione con il prossimo, con la spinta all’aiutare l’altro con compassione e lealtà.

Le prime note della canzone partono poi con scene di Chris Martin e del resto della band che suonano su di una bellissima spiaggia al tramonto, scene intervallate da altre che mostrano persone, paesaggi desertici, balli, città e meraviglie del Sud Africa e del Marocco. Una meravigliosa raccolta di emozioni che accompagnano alla perfezione la musica e le parole di Everyday Life.

I Coldplay, ancora una volta, ci parlano con la loro musica e le loro parole di aspetti importanti della vita, e dell’amore fraterno che intercorre tra le persone di tutto il mondo. Temi che, pur sembrando banali, risultano come non mai importanti in questo mondo che tende a disumanizzarsi, ma che resiste anche grazie alla buona musica. Una canzone e un video perfetti per rappresentare un concetto così bello come soltanto Ubuntu può essere.

Qui sotto troverai testo e traduzione della canzone. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

Testo e traduzione di Everyday Life dei Coldplay

What in the world are we going to do?

Look at what everybody’s going through

What kind of world do you want it to be?

Am I the future or the history?

‘Cause everyone hurts, everyone cries

Everyone tells each other all kinds of lies

Everyone falls, everybody dreams and doubts

Got to keep dancing when the lights go out

How in the world am I going to see

You as my brother, not my enemy?

‘Cause everyone hurts, everyone cries

Everyone sees the colour in each other’s eyes

Everyone loves, everybody gets their hearts ripped out

Got to keep dancing when the lights go out

Gonna keep dancing when the lights go out

Hold tight for everyday life

Hold tight for everyday life

At first light, throw my arms out, open wide

Hallelujah, hallelujah

Hallelu-halle-hallelujah

Hallelujah, hallelujah

Hallelu-halle-hallelujah

Yes

Traduzione

Che cosa ci facciamo al mondo?

Guarda cosa stanno passando tutti

Che tipo di mondo vuoi che sia?

Sono il futuro o la storia?

Perché tutti feriscono, tutti piangono

Tutti si raccontano ogni tipo di bugie

Tutti cadono, tutti sognano e dubitano

Devo continuare a ballare quando le luci si spengono

Come nel mondo vedrò

Te come mio fratello, non mio nemico?

Perché tutti feriscono, tutti piangono

Tutti vedono il colore negli occhi degli altri

Tutti amano, tutti si strappano il cuore

Devo continuare a ballare quando le luci si spengono

Continuerò a ballare quando le luci si spengono

Tieniti forte per la vita di tutti i giorni

Tieniti forte per la vita di tutti i giorni

Con la prima luce, getta le braccia fuori, spalancate

Alleluia, alleluia

Hallelu-Halle-hallelujah

Alleluia, alleluia

Hallelu-Halle-hallelujah

sì