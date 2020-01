Tra due settimane esatte uscirà il suo primo album da solista, ma oggi Louis Tomlinson ha voluto deliziarci con l’ultimo singolo tratto dal nuovo progetto e si tratta del brano dal quale prende il nome: “Walls”.

Dopo aver rilasciato nel corso dei mesi “Kill My Mind”, “We Made It” e “Don’t Let It Break Your Heart”, il cantante ha voluto allietare l’attesa del pubblico con una nuova traccia, prima di poter ascoltare il disco completo.

“Walls” sembra essere il brano preferito dal cantante tra tutte le tracce presenti, e ha dichiarato di amare particolarmente la frase con la quale la canzone inizia e termina.

“Niente ti fa svegliare come il fatto di svegliarti da solo”

Louis riflette su una situazione passata nel quale la persona amata si è allontanata da lui, ma gli ha ugualmente dato la forza necessaria per affrontare le difficoltà poste sul suo cammino.

“Ma questi muri alti, sono diventati più corti

Ora sono più alto di tutti loro

Questi muri alti non hanno mai spezzato la mia anima

E ora li guardo tutti cadere, per te” Estratto dal testo di Walls di Louis Tomlinson

Il sound ricorda quello della band inglese Oasis, tanto che il cantante ha deciso di chiedere il permesso a Noel Gallagher di poterla pubblicare accreditandolo. La risposta affermativa è il motivo per il quale troviamo il suo nome tra i compositori del brano.

Il 31 Gennaio avremo modo di ascoltare l’album tanto atteso, la cui tracklist è stata rivelata dal cantante in un modo del tutto originale tra le strade di Londra.

L’uscita del disco sarà seguita da un breve periodo di promo prima dell’inizio del tour mondiale che, a partire dal 9 Marzo, lo vedrà impegnato. Farà tappa anche in Italia al Fabrique di Milano.

Per ora pero’ godiamoci l’ascolto del singolo “Walls”, attualmente disponibile sulle piattaforme digitali.

Traduzione del testo di Walls di Louis Tomlinson

[Verso 1]

Niente ti fa svegliare come il fatto di svegliarti da solo

E tutto quello che è rimasto di noi è un cumolo di vestiti

Il giorno che ti sei allontanato e hai preso la strada più elevata

È stato il giorno in cui sono diventato l’uomo che sono oggi

[Ritornello]

Ma questi muri alti, sono diventati più corti

Ora sono più alto di tutti loro

Questi muri alti non hanno mai spezzato la mia anima

E io, io ora li guardo tutti cadere

Li guardo tutti cadere per te, per te

[Verso 2]

Niente ti fa più male che ferire chi ami (Ferire chi ami)

E nessua quantità di parole sarà mai abbastanza (Sarà mai abbastanza)

Ti ho guardato negli occhi, ho visto che ero perso (Visto che ero perso)

Per ogni domanda, tu eri la mia risposta (Tu eri la mia risposta)

[Ritornello]

Ma questi muri alti, sono diventati più corti

Ora sono più alto di tutti loro

Questi muri alti non hanno mai spezzato la mia anima

E io, io ora li guardo tutti cadere

Li guardo tutti cadere per te, per te

[Bridge]

Quindi questo è un grazie per quello che mi hai fatto

Perchè i ringraziamenti sembrano sempre così amari?

Spero solo di vederti un giorno, e tu mi dirai, ‘Oh, oh’

[Ritornello]

Ma questi muri alti, sono diventati più corti

Ora sono più alto di tutti loro

Questi muri alti non hanno mai spezzato la mia anima

E io, io ora li guardo tutti cadere

Li guardo tutti cadere per te, per te

[Outro]

Niente ti fa svegliare come il fatto di svegliarti da solo

Testo di Walls di Louis Tomlinson

[Verse 1]

Nothing wakes you up like waking up alone

And all that’s left of us is a cupboard full of clothes

The day you walked away and took the higher ground

Was the day that I became the man that I am now

[Chorus]

But these high walls, they came up short

Now I stand taller than them all

These high walls never broke my soul

And I, I watch them all come falling down

I watch them all come falling down for you, for you

[Verse 2]

Nothing makes you hurt like hurtin’ who you love (Hurtin’ who you love)

And no amount of words will ever be enough (Will ever be enough)

I looked you in the eyes, saw that I was lost (Saw that I was lost)

For every question why, you were my because (You were my because)

[Chorus]

But these high walls, they came up short

Now I stand taller than them all

These high walls never broke my soul

And I, I watch them all come falling down

I watch them all come falling down for you

Falling down for you

[Bridge]

So this one is a thank you for what you did to me

Why is it that thank-yous are so often bittersweet?

I just hope I see you one day, and you say to me, ‘Oh, oh’

[Chorus]

But these high walls, they came up short

Now I stand taller than them all

These high walls never broke my soul

And I, I watch them all come falling down

I watch them all come falling down for you

Falling down for you

[Outro]

Nothing wakes you up like wakin’ up alone