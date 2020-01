Un primo ascolto di +Peste di Vinicio Capossela ft Young Signorino lascia di sicuro confusi e straniati, ma lascia anche la consapevolezza di essere di fronte ad una sperimentazione musicale di sicuro effetto. Il brano “La peste” di Vinicio Capossela è stato riprocessato da Young Signorino e da uno dei suoi producer di fiducia, FiloQ, per diventare quindi un nuovo interessante brano.

Quella tra Vinicio Capossela e Young Signorino è una collaborazione figlia dell’incontro estivo tra i due, collaborazione che lascia letteralmente a bocca aperta, in primis perché nessuno si sarebbe mai aspettato un lavoro a quattro mani tra due artisti così diversi, e poi perché, anche se nessuno ci avrebbe mai scommesso, la cosa funziona e anche tanto.

Il ritmo di +Peste è avvolgente e straniante; avvolgente soprattutto grazie all’uso di strumenti a fiato, percussioni e melodie etniche che si ripetono incessanti, straniante per i suoni elettronici, la ripetitività, il testo e le voci usate quasi come mantra. Insomma, incredibile ma vero: Vinicio e Young Signorino insieme funzionano! Di sicuro più di quanto Signorino possa mai fare da solo, almeno secondo me. Ascoltare per credere.

Il significato del testo di +Peste

La peste, soggetto del testo della canzone è quella che dilaga in rete, nelle realtà digitali e virtuali, orami ampia parte della vita di ognuno di noi. Un tema molto attuale, che parla della realtà terrificante e distorta delle identità digitali. Ecco come viene infatti descritto il brano da Capossela:

La peste dell’odio in rete, della delazione, della diffamazione, del linciaggio, dello squadrismo, dell’oscenità esibita, del circo massimo del like o dislike, del mascheramento, della fake news, delle virulenze epidemiche ha per me in musica il suono dell’autotune, della trap dei nativi digitali. Volevo contaminare con questo suono il tema e lo svolgimento e così ho cercato l’artista che più stimo nella globosfera della rete contemporanea, il giovin signore Young Signorino.

Il testo di +Peste offre però anche una soluzione, una via d’uscita, una sorta di cura, che diventa (in quello che potrebbe essere a linee generali il ritornello) una sorta di mantra:

“La cura non è l’aspirina, crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica”.

Il testo di +Peste

È arrivata prima che cadessero nazioni

Corre nella rete, è sangue, è orgia, è fornicazione

Individualista e collettiva

Infetta di rabbia e di saliva attacca dentro il discernimento

Abbassati sullo schermo

Ok

Pestami ma non muoio

Cambio schermo, cambio gioco, cambio corpo

Cambia mentalità

Cambia età, non c’è età, non ne ha

(cambio)

Ormai è online

Non toglierai

Ridono sopra la tua privacy

Dicono che hai detto di si

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

Ok

Che venga la peste e liberi il divieto

Che venga la la peste, arda nella sete

Disconnessi al mondo, connessi nella rete

Potere è pubblicare appena tu vai via da li

Segnalare la tua arma

Dicono ti rende debole ma devi usarla

Sociale senza social, questa è la cura

La meravigliosa peste (lacura, la cura)

Che libera barbarie all’aria

Che libera il tremendo dentro

Dentro ognuno ad uno ad uno

La peste virale che libera e fa uguali

Che libera e fa uguali

La peste dentro di me

Morning, scrolling

Rolling, scrolling

Ti prendi l’influencer

Scrolling nella peste

La meravigliosa peste

Che libera il bubbone

Tutti in polluzione

Vengo sullo schermo, schizza e rolla

Porno revenge, everybody’s strange

Trojan, #foodporn

Pubblico e ricatto la festa del monatto

E stai facendo il video brava, brava

Ti taggo e ti sputtano

Fino a che ti ammazzi

Selfie servi

Selfie servi

La peste è nella vita, commenta e condividi

Eins zwei like

Eins zwei like

Non risparmia Papi e reggenti

Sovrani e presidenti

Eins zwei like

Eins zwei like

La governance mondiale

Il popolo brutale

Eins zwei like

Eins zwei like

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima (cima cima cima cima)