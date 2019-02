Nel mondo della tv The Big Bang Theory batte gli attori di Game of Thrones

Nel 2018 Forbes ha stilato una classifica degli attori e attrici del piccolo schermo più pagati.

I salari delle star della tv mostrano le preferenze del pubblico televisivo americano per le sit-com rispetto al drama in modo netto.

Secondo Forbes i cinque attori principali: Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar e Jim Parsons prenderebbero circa 900 mila dollari a puntata e bisogna tenere conto che il compenso iniziale ammontava ad un milione ma gli attori rinunciarono a 100 mila dollari a testa per consentire alle colleghe Mayim Bialik (Amy) e Melissa Rauch (Bernadette) di percepire un ingaggio di 500 mila dollari.

Tutto iniziò con la sitcom americana basata su un gruppo di nerd e con la bella biondina della porta accanto. Da quel momento (2008) ad oggi sono arrivati ad avere paghe da sogno.

Forbes ha diffuso la lista degli attori delle serie tv più pagati nel 2018, che fanno parte delle serie tv:

classifica degli attori più pagati delle serie tv

A dominare la classifica sono le cinque star dell’amatissima The Big Bang Theory, che sta per concludersi dopo dodici stagioni.

Per quanto riguarda le altre serie, in quinta posizione compare Mark Harmon di NCIS, seguito dagli interpreti di Modern Family.

Tra i nuovi arrivi nella classifica di quest’anno, al decimo posto compare la star di The Walking Dead Andrew Lincoln, che si appresta a lasciare lo show dopo nove stagioni.

L’unico attore ad abbandonare la classifica è Kevin Spacey, accusato di molestie sessuali – che lui ha negato – ed è stato allontanato dal suo ruolo di Frank Underwood in House of Cards.

Kevin Spacey in un poster di House Of Cards.

La star più pagata per la partecipazione ad una serie tv drammatica non appartiene al cast del super celebrato Game of Thrones. I protagonisti incassano 500 mila dollari a puntata. Questi sono: Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Lena Headey e Kit Harington.

Ma il Paperon dei Paperon del piccolo schermo è Robert De Niro.

Robert De Niro

La star di Hollywood entra nella classifica di Variety grazie all’accordo che ha stretto con Amazon per girare una serie originale diretta da David O. Russell, che gli frutterà 775mila dollari a episodio. Un bel colpo da parte di Amazon.