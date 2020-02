Dopo 5 anni dall’ultimo disco, Adele è pronta a tornare con un nuovo album. A dichiararlo è stata la stessa cantate durante il matrimonio di una sua cara amica, e il tutto è documentato da alcuni video che circolano sui social e che vi mostreremo più in basso.

Adele, il cui ultimo album dal titolo “25” è stato pubblicato nel 2015, ha officiato al matrimonio tra l’amica Laura Dockrill e l’ex membro dei Maccabei Hugo White. Ad un certo punto della serata la cantante ha detto agli ospiti di aspettarsi il suo prossimo album a settembre.

Ovviamente non sono mancate nemmeno le sorprese, come l’aver cantato, dopo la cerimonia “Rolling in the Deep”, insieme a cover come “Spice Up Your Life” di Spice Girls, “Young Hearts Run Free” di Candi Staton e “Crazy in Love” di Beyonce.

Guarda i filmati qui sotto.

🚨 @Adele is coming!



The singer was filmed saying “expect my album in September” at her friend’s wedding party. pic.twitter.com/Zj0Ir76W2z — Pop Crave (@PopCrave) February 16, 2020

New video of Adele yesterday singing along to Beyonce’s “Single Ladies” at Laura Dockrill’s wedding party in London. pic.twitter.com/dEceKI16D7 — Adele Daily (@adeledailynet) February 16, 2020

Il nuovo album di Adele

A parte queste libere e informali dichiarazioni da parte di Adele, non si hanno notizie più dettagliate riguardo all’uscita del nuovo album. Qualche mese fa il manager, Jonathan Dickins, ha dichiarato a Music Week che il seguito di “25” arriverà quest’anno, ma non ci sono state specifiche rispetto ad un mese o ad una data precisa.

Da quando l’album “21” di Adele l’ha portata alla ribalta nel lontano 2011, la cantante ha lavorato secondo il suo programma, pubblicando da allora un solo album in studio e un singolo stand-alone (il tema di James Bond “Skyfall” del 2012). “25” poi ha infranto tutti i record, vendendo ben 3,38 milioni di dischi negli Stati Uniti nella sua prima settimana di pubblicazione, secondo Nielsen Music. Un successo replicato poi in tutto il mondo.

Noi non vediamo l’ora di sentire nuove canzoni di Adele, e tu? Facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento alla fine dell’articolo.