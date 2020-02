Uscirà il 13 Marzo “Feat – Stato di Natura” il nuovo album di Francesca Michielin composto da 11 tracce che consisteranno in 11 collaborazioni.

Un progetto impegnativo, ha dichiarato la cantante, che ha voluto creare qualcosa di nuovo unendo due mondi che l’hanno sempre fatta sentire in bilico ma che oggi le appartengono più che mai: quello della natura e quello dell’urban.

Qualche mese fa ci ha regalato il primo assaggio con “Cheyenne”,insieme a Charlie Charles. Per svelare chi saranno gli altri artisti presenti nell’album Francesca ha deciso di fare qualcosa di insolito per i suoi fan.

Sono stati infatti annunciati tre appuntamenti Live che si terranno a Milano il 20 e il 27 Febbraio e il 5 Marzo. In queste occasioni verranno presentati in anteprima tre featuring, che potranno essere ascoltati per la prima volta –e in esclusiva– da chi riuscirà ad acquistare il biglietto dell’evento nelle 48 ore messe a disposizione per farlo.

Sono stati scelti tre brani dalle sonorità diverse, così da dare un chiaro segnale di quanto questo disco sia contaminato da più stili.

Il primo appuntamento, quello del 20 Febbraio, si terrà al Rocket di Milano e verrà presentato il brano “Gange” che vede la collaborazione con Shiva, e di cui ha pubblicato anche un breve stralcio di testo.

“E mentre mi sporco di mascara queste guance, piove e vorrei lavare tutto come dentro al Gange” Estratto dal testo di Gange di Francesca Michielin

Tutte le informazioni riguardo il luogo, le modalità di vendita dei biglietti e dei brani presentati saranno pubblicate di volta in volta sui profili social della cantante che accompagnerà così il suo pubblico all’uscita di “Feat” che avverrà il 13 Marzo.