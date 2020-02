Se probabilmente le avessero detto qualche tempo fa che il suo idolo si sarebbe commosso parlando di lei, non ci avrebbe creduto. Eppure è avvenuto davvero.

Parlo della giovane Billie Eilish che non ha mai fatto mistero di considerare Justin Bieber uno dei suoi idoli. Si è sempre definita una “belieber” –come vengono soprannominate le fan del cantante– e anche dopo il raggiungimento della fama ha continuato a non volerlo nascondere.

Il video del loro primo incontro ha fatto il giro del web: sotto al palco del Coachella –dove la giovane si è esibita per la prima volta lo scorso Aprile– i due si sono abbracciati a lungo mentre Billie stentava a trattenere la forte emozione.

Poi è arrivata la collaborazione musicale, Justin ha infatti preso parte al remix di “Bad Guy”, il brano di successo che ha sbancato ogni record lo scorso anno. Un altro sogno realizzato per la cantante.

In questi giorni Justin è impegnato nella promozione del suo nuovo album “Changes”, rilasciato venerdì scorso, e proprio durante una lunga intervista per Apple Music ha parlato anche del suo rapporto con Billie dichiarando di sentirsi molto protettivo nei suoi confronti, essendo stato anche lui sommerso dalla popolarità in giovanissima età. Cosa che gli ha provocato successivamente non pochi problemi.

“Mi sento decisamente protettivo verso di lei, è stato difficile per me essere così giovane all’interno di questa industria. Non sapere dove girarmi, tutti che dicevano di amarmi per poi voltarmi le spalle il secondo dopo”

Il cantante, che nel mentre si è anche emozionato, ha poi continuato dando la sua piena disponibilità alla giovane. Per qualunque cosa possa aver bisogno troverà in lui un supporto e un amico.

“Voglio solo proteggerla, non voglio che si perda a lungo andare. Non voglio che passi nulla di quello che ho dovuto affrontare io, non lo auguro a nessuno. Se dovesse aver mai bisogno di me, dovrà solo chiamarmi”

Parole che non sono, ovviamente, passate inosservate e che hanno subito raggiunto la giovane che ha voluto condividere il pezzo di intervista di Justin sul suo profilo Instagram, insieme ad alcune foto che la ritraggono in piena modalità fan anni addietro, mentre invita le persone ad ascoltare il nuovo disco del cantante, “Changes”.