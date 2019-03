Lux Prima è il nuovo album rilasciato dagli artisti newyorkesi, Karen O e Danger Mouse

Una collaborazione interessante quella tra la cantante degli Yeah Yeah Yeahs, Karen O, e il produttore musicale Danger Mouse, che si sono uniti per realizzare l’album concettuale Lux Prima.

L’energia rock-punk di Karen O si è incontrata con quella di Danger Mouse, dopo otto anni di idee e voglia di lavorare insieme. La presenza teatrale, sotto la quale cela una profonda timidezza, fa della cantante la nuova icona del rock revival, e in questo nuovo progetto ha voluto inserire molto del suo carisma artistico e vocale.

In una recente intervista, gli artisti hanno commentato il loro lavoro in studio che riguarda la realizzazione di Lux Prima. Hanno parlato, con molta umiltà, delle loro competenze in ambito musicale. In fin dei conti stiamo parlando di musicisti con Golden Globe, nomination ai Grammy e Oscar sulle spalle.

Il produttore Danger Mouse, inoltre, vanta di collaborazioni con Jay-Z, Adele, U2, Red Hot Chilly Peppers e Gnarls Barkley.

Entrambi hanno seguito dei percorsi musicali, artistici e personali differenti fino a portare l’evoluzione delle loro influenze in questo nuovo progetto, completamente riuscito.

Karen O racconta di aver vissuto dei cambiamenti radicali nella sua vita, dovuti, soprattutto, alla nascita di suo figlio, Django.

I primi brani di Lux Prima, infatti, sono stati scritti dopo la sua maternità.

“La musica è la mia fottuta chiesa. La musica è ciò che mi fa oltrepassare gli alti e i bassi della vita, sia creandola che ascoltandola.”

Il produttore, invece, ha attraversato dei momenti cardine della sua evoluzione, così forti da essere consapevole di averlo reso diverso, di averlo cambiato come persona.

“Mi sento meno sicuro con qualsiasi cosa tranne che per la musica”.

Danger Mouse, o più semplicemente Brian, spiega il suo modo di fare musica e tutti gli aspetti che ne derivano, sottolineando che si trova più a suo agio con la creazione della musica rispetto ad altri aspetti discografici, come la promozione, le relazioni con l’etichetta e l’aspetto amministrativo.

Lux Prima – Woman

Il brano Woman è un canto ribelle, singolo in cui Karen O filtra la situazione vissuta dagli Stati Uniti in uno scenario di trasformazione, parlando degli anni 2016 e 2017.

Un insieme di emozioni, la follia nel decadimento socio-politico che stava vivendo il mondo, il calvario che avrebbe (che ha) comportato. Qui la cantante si sentiva come una donna persa per un uomo incompetente, e colpita nel profondo.

Lux Prima – Turn The Light

I brani di Lux Prima sono molto cinematici, ognuno crea una vera e propria colonna sonora, alcuni con musicalità più noir e altri più aperti, più luminosi, infatti è proprio per questo che l’album è stato intitolato in questo modo: si vuole sottolineare la luce come tema riccorrente del progetto. ‘Prima luce’, poi il brano Nox Lumina, che dovrebbe incarnare l’ultima luce, e il brano Turn The Light.

Musicalità molto retrò in Turn The Light, su una base funk molto ritmata e con la voce di Karen O e il suo inno alla notte, alla luce delle stelle, cantate in modo soave.

Breve riassunto dell’album Lux Prima

Il nuovo album di Danger Mouse e Karen O, Lux Prima, è uscito questa settimana, il 15 marzo ed è un album da ascoltare tutto d’un fiato. Un viaggio contemplativo, ma allo stesso tempo attivo, ritmato. Un concettualismo a 360° e un esperimento musicale davvero forte.

Karen O e gli Yeah Yeah Yeahs

Dopo la celebrazione dei dieci anni dall’album di debutto, nel 2018, Karen O tornerà sui palchi con il suo gruppo, gli Yeah Yeah Yeahs, durante l’estate. Saranno presenti in vari festival. Per quanto riguarda i nuovi progetti ci vorrà ancora un po’, sostiene la cantante, aspettando l’ispirazione e il momento giusto per tutti.

Brian, invece, ha pubblicato il nuovo singolo Shelter a dicembre, con i Broken Bells, e parlando di collaborazioni, sarebbe ben disposto a realizzare qualcosa di nuovo con Karen O, se dovesse esserci l’occasione.