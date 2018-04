Edoardo Bennato “Mastro Geppetto”: Ecco il video che anticipa il musical

Edoadro Bennato torna a parlarci di Pinocchio con il video di “Mastro Geppetto”. Guarda il videoclip diretto da Stefano Salvati che anticipa il musical del 2019

Dopo quarant’anni dall’uscita del concept album “Burattino senza fili” (1977), Bennato torna a parlare del nostro Paese tramite la favola di Collodi. Dopo l’edizione dello scorso anno “Burattino senza fili 2017”, dove veniva presentato anche il brano “Mastro Geppetto”, ecco che ci viene presentato anche il video ufficiale diretto da Stefano Salvati.

Uno sguardo attento all’Italia, quello del paroliere Bennato, uno sguardo che non può far a meno di guardare al rebus del nostro Governo e all’attualità che ci raccontano i telegiornali. Uno sguardo più maturo, un completamento del concept che riporta lo sguardo su Geppetto, il falegname che ha dato vita ad un pezzo di legno.

Quando a suo tempo elaborai il concept album “Burattino senza fili”, la trasposizione in chiave rock del romanzo di Collodi, ne ribaltai però la morale ovvero: proprio quando da burattino Pinocchio diventa bambino, incominciano i gua- racconta Edoardo -Tralasciai nel disco originale due personaggi fondamentali: “Lucignolo” (quello che porta Pinocchio allo scatafascio nel paese dei balocchi) e soprattutto “Mastro Geppetto”, che poi è l’artefice del burattino, quello che lo ha creato da un semplice pezzo … anzi no ciocco di legno. Ebbene nel 2017 ho trovato, almeno credo di aver trovato, la chiave di volta: mi sono immaginato Geppetto un abile artigiano, insomma un mastro falegname andato in pensione che, rimasto solo si costruisce un burattino: “da mandare a scuola e con cui poter parlare”

Il video di “Mastro Geppetto”

On line da oggi, il video ufficiale di “Mastro Geppetto” è una vera gioia per gli occhi e per le orecchie. Il video si svolge tutto in una festa in maschera, dove uno ad uno ci vengono mostrati tutti i personaggi della storia di Pinocchio, compreso il falegname Geppetto e il suo piccolo burattino. Ad animare la festa, Edoardo Bennato appare al piano, mentre canta e suona il piano.

Con la regia di Stefano Salvati abbiamo girato un videoclip di altissimo livello, realizzato a Ravenna in una struttura detta “Artificerie Almagià”. Con l’aggiunta di Lucignolo e Mastro Geppetto finalmente il musical di Pinocchio o meglio di Burattino senza fili si può pensare seriamente di metterlo in scena … Ci stiamo lavorando

Queste le parole di Bennato, che rimandano al progetto di un musical che verrà messo in scena nel 2019.

Il video “Mastro Geppetto” verrà presentato l’8 giugno del Comacchio Beach Festiva. Il concerto, gratuito, si terrà sul lungomare di Porto Garibaldi ed inaugurerà due giorni di musica, video, cultura e natura.