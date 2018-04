Jason Clarke in trattativa per Pet Sematary Il ruolo dell'attore nel remake della Paramount

L’adattamento della Paramount di Pet Sematary

Sulla cresta dell’onda dei remake e degli adattamenti cinematografici ritroviamo un romanzo di Stephen King. La Paramount vuole pubblicare quello di Pet Sematary, un romanzo di King del 1989.

Sono state rilasciate alcune dichiarazioni del progetto a TheWrap, anticipando il nome di Jason Clarke nel casting per il ruolo principale.

L’attore, visto all’opera in L’alba del pianeta delle scimmie, attualmente nei teatri nei panni di Ted Kennedy in una storia vera dal titolo Chappaquiddick, e prossimamente nel film biografico di Neil Armstrong di Damien Chazelle, dal titolo First Man, sarà il protagonista della nuova versione di Pet Sematary.

Il romanzo di Stephen King del 1989

Il remake è basato su uno dei romanzi di successo di King, in cui il protagonista, un medico con la sua famiglia, si trasferisce in campagna, vicino ad un cimitero dove i bambini della cittadina seppelliscono gli animali domestici, scoprendo che qualcosa di malvagio permette la resurrezione degli animali morti in modo atroce. Louis Creed comincia a notare strani incidenti intorno a quel cimitero, senza esclusione per i suoi bambini.

Il romanzo del 1989 ha avuto già una produzione con Dale Midkiff, Fred Gwynne e Denise Crosby. Questa versione sarà invece diretta da Dennis Widmyer e Kevin Kolsch.

Dati gli ultimi lavori, il 2016 ha avuto un risveglio con 11.22.63 su Hulu, il 2017, invece, con The Mist, e inoltre ci sarebbe Castle Rock, una storia originale che si svolge all’interno del multi-universo di King.

Possibile data di uscita di Pet Sematary

Un periodo intenso per l’elaborazione dei lavori tratti dai romanzi di Stephen King. Nel frattempo la Paramount ha rilasciato una possibile data per Pet Sematary, che sarà il 19 Aprile del 2019. Il set probabilmente sarà spostato a Montreal, facendo slittare così l’inizio della produzione nel mese di giugno.