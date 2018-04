Ecco il trailer di “A kid like Jake”, il nuovo film di Silas Howard con Jim Parsons e Claire Danes Il regista del pluripremiato "Transparent" racconta il difficile mestiere del genitore in un film sul delicato tema dell'identità di genere nei bambini.

È stato rilasciato nelle ultime ore, il trailer di “A kid like Jake”, il nuovo film di Silas Howard, già regista dell’acclamata serie “Transparent”.

Protagonisti sono Claire Danes e l’inarrestabile Jim Parsons, ormai sempre più emancipato dal ruolo di Sheldon Cooper.

Jake, un bambino speciale

l film tratta il delicato tema dell’identità di genere nei bambini, un argomento considerato taboo da molti ma che oggi, attraverso diversi documentari e testimonianze, viene raccontato nelle sue mille sfumature portando alla luce una condizione di cui per molto si è ignorata l’esistenza.

In “A Kid like Jake”, Parsons e la Danes sono Alex e Greg, genitori del piccolo Jake, bambino intelligente e brillante, che ama le principesse Disney invece delle macchinine e che hai jeans preferisce le gonne.

Per i genitori non è un problema il fatto che il figlio abbia gusti tipicamente femminili, anzi all’inizio la cosa pare non preoccuparli minimamente.

Le grane iniziano quando, per Jake si prospetta la possibilità di frequentare una prestigiosa scuola elementare e Judy, la consulente scolastica che lo segue mette Alex e Greg di fronte a ciò che rende di fatto Jake un bambino “speciale”. “Gender expansive ” è la definizione che Judy userà per indicare il bambino e che scatenerà nei genitori sentimenti contrastanti che li porteranno a confrontarsi con se stessi e a contrapporsi l’un l’altra.

La personalità di Jake si rivelerà un vantaggio per il suo futuro? È solo una fase o il bambino è davvero transgender? Sono queste le domande che assilleranno i genitori portandoli ad affrontare la cosa in maniere opposte ma sempre volte al bene superiore del figlio.

Accanto a Jim Parsons e Claire Danes, troveremo Octavia Spencer nel ruolo di Judy, Prianka Chopra (“Quantico”) e il piccolo Leo James Davies nel ruolo di Jake.

Genitorialità e identità di genere

Il film parla del difficile compito di essere genitori, del doversi confrontare con ciò che non era stato pianificato, con realtà inattese. E parla ovviamente della questione dell’identità di genere che Silas Howard (a sua volta nato donna) ha già affrontato ampiamente nel suo “Transparent” ma che qui tocca nuove, delicate, sfumature.

“A kid like Jake” verrà distribuito in un numero limitato di sale americane a partire dall’8 Giugno e speriamo davvero che approdi quanto prima anche in quelle nostrane.