Anche Layvin Kurzawa del Paris Saint-Germain ha fatto qualche foto con Drake qualche giorno fa. Poco prima che la squadra perdesse a Lille OSC in quella che la CNN ha definito “la più grande sconfitta in campionato della squadra dopo quasi 20 anni”.

Ma cosa c’entra Drake? La CNN ha riferito che il rapper, 32 anni, ha posato con diverse stelle del calcio mentre era in tournée in Europa. Dopo il set, le squadre dei giocatori che si sono fatti la foto con Drake hanno subito una serie di sconfitte.

