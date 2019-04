Il ritorno sulle scene discografiche della regina del pop diverso da quello che ci aspettavamo.

La regina del pop torna tra noi, con una musica diverso dal suo solito.

Il nuovo singolo di Madonna, infatti, è una collaborazione con Maluma, star della musica colombiana, e si intitola: “Medellín”.

E’ il primo estratto del suo nuovo album Madame X, che uscirà il 14 giugno a distanza di ben quattro anni dal suo ultimo lavoro discografico: “Rebel Heart”.

Un album ispirato alla musica e alla cultura latina, con pezzi cantati in portoghese e spagnolo (oltre all’inglese).

Ascolta Medellín di Madonna e Maluma:

Traduzione Medellin di Madonna e Maluma:

uno, due, uno due

uno, due, uno due, cha cha cha

uno, due, uno due

uno, due, uno due, cha cha cha

ho preso una pillola e ho fatto un sogno (anche io)

sono tornata ai miei 17 anni

mi sono permessa di essere naive (dimmi)

di essere qualcuno che non sono mai stata (mi piace)

ho fatto un sorso e ho fatto un sogno

e mi sono svegliata a Medellin (ti piace?)

il sole mi accarezzava la pelle (dimmi)

un’altra me potrebbe ora cominciare

tranquilla baby io ti appoggio

non dobbiamo parlare troppo per sentirci coinvolti

se vuoi essere la mia regina allora io ti incorono

ti piace cavalcare e questo è chiaro

se senti che vado troppo veloce rallento

scusami, io so che sei Madonna

ma ti dimostrerò come questo cane ti farà innamorare

vieni con me, facciamo un viaggio (se ti porto in un luogo lontano)

vieni con me, sarò brava con te

ti faccio innamorare, ti faccio innamorare, tesoro

vieni con me, facciamo un viaggio

(dammi quello che stai prendendo)

vieni con me ti farò del bene

bevendo il mio dolore proprio come champagne

mi sono trovata a ballare nella pioggia con te

mi sono sentita così nuda e viva (mostrami)

ma questo non lo devo nascondere a me stessa

ascoltami tesoro cosa ti succede (dimmi)

vedi che sono già a casa mia (yeah)

se senti che c’è un viaggio nella tua mente

sarà per un eccesso di alcol

però tesoro tranquilla, rifletti e basta

che siamo in Colombia, qui si fa la rumba ad ogni angolo

se sai da dove vieni allora sai dove vado

vieni con me, facciamo un viaggio (se ti porto per un luogo lontano)

vieni con me, sarò brava con te

ti faccio innamorare, ti faccio innamorare, tesoro

vieni con me, facciamo un viaggio

(dammi quello che stai prendendo)

vieni con me ti farò del bene

uno due cha cha cha

uno due cha cha hca

uno due cha cha cha (rallenta tesoro)

abbiamo costruito un cottage solo per l’amore

Venere ci volava sopra

ci ho provato per liberarmi

vieni con me, provaci

se ti faccio innamorare (se mi fai innamorare)

in meno di un anno, no, no (hahaha)

andiamo, andiamo, andiamo a Medallin (aye, che bello)

se ti faccio innamorare (se ti innamori)

è quello che amo, no no

come a me, come a me, come a me ci sposiamo

(cha cha cha)

uno due cha cha cha

uno due cha cha cha

uno due cha cha cha

uno due, rallenta tesoro, woo

abbiamo costruito un cartello solo per l’amore

Venere stava vegliando su di noi, oh yeah

ho fatto un viaggio, mi ha liberato (la mia regina)

ho perdonato me stessa per essere me stessa (aye, aye, aye)

vieni con me facciamo un viaggio

se ti porto in un luogo distante

vieni con me, sarò brava per te

ti faccio innamorare, ti faccio innamorare, tesoro (aye, aye. aye)

vieni con me, facciamo un viaggio

dammi quello che stai prendendo

vieni con me sarò cosi brava per te

se ti faccio innamorare (se mi fai innamorare)

in meno di un anno, no, no

andiamo, andiamo, andiamo a Medallo (aye, che bello)

se ti faccio innamorare (se mi fai innamorare)

è quello che amo, no no

come a me, come e a me, come me ci sposiamo

(cha cha cha)

Testo Medellin Madonna e Maluma:

[Intro: Madonna] One, two, one, two

One, two, cha-cha-cha

One, two, two, one

Two, one, cha, cha-cha-cha

I took a pill and had a dream (Yo también)

I went back to my 17 year

Allowed myself to be naive (Dime)

To be someone I’ve never been (Me encanta)

I took a sip and had a dream

And I woke up in Medellín (Te gusta?)

The sun was caressing my skin (Dime)

Another me could now begin (Woo)

Tranquila, baby, yo te apoyo

No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo

Si quieres ser mi reina pues yo te corono

Y pa’ que te sientes aquí tengo un trono

Te gusta cabalgar, eso está claro

Si sientes que voy rápido le bajo

Discúlpame, yo sé que eres Madonna

Pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora

Ven conmigo, let’s take a trip

Si te llevo pa’ un lugar lejano

Ven conmigo, I’ll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Aye, aye, aye)

Ven conmigo, let’s take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I’ll be so good for you

(Aye, aye, aye)

Sipping my pain just like champagne

Found myself dancing in the rain with you

I felt so naked and alive (Show me)

For once I didn’t have to hide myself (Dice)

Oye mamacita, ¿qué te pasa? (Dime)

Mira que ya estamos en mi casa (Yeah)

Si siente’ que hay un viaje ahí en tu mente

Será por el exceso dee aguardiente (Dile)

Pero, mami, tranquila, tú solo cavila

Que estamos en Colombia, aquí hay rumba en cada esquina

Y si tú quieres nos vamos por Detroit (Tú sabe’)

Si sé de dónde vienes pues sé pa’ donde voy

Ven conmigo, let’s take a trip

Si te llevo pa’ un lugar lejano

Ven conmigo, I’ll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Aye, aye, aye)

Ven conmigo, let’s take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I’ll be so good for you

(Aye, aye, aye)

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no (Hahaha)

No’ vamo’, no’ vamo’, no vamo’ pa’ Medallo (Aye, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

Como a mí, como a mí, como a mí nos casamos

(Cha-cha-cha)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, slow down, papi (Woo)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, aye, aye, aye

We built a cartel just for love

Venus was hovering above us (Oh, yeah)

I took a trip, it set me free (Mi reina)

Forgave myself for being me (Aye, aye, aye)

Ven conmigo, let’s take a trip

Si te llevo pa’ un lugar lejano

Ven conmigo, I’ll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Aye, aye, aye)

Ven conmigo, let’s take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I’ll be so good for you

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no

No’ vamo’, no’ vamo’, no vamo’ pa’ Medallo (Aye, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

Como a mí, como a mí, como a mí nos casamos

(Cha-cha-cha)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, slow down, papi

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, aye, aye, aye

One, two, two, one

One, two, two, one

One, one, two, two

Cha, cha-cha-cha