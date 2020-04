Anche Edoardo ed Eugenio Bennato non ci fanno mancare la loro musica in questi giorni di lockdown, pubblicando la canzone La Realtà Non Può Essere Questa, frutto di questo periodo di quarantena. I due fratelli hanno lavorato sulla musica e sul testo a distanza, ognuno da casa propria. Un modo per sentirsi vicini, tra di loro, e anche vicini ai fan e a tutti gli italiani.

La Realtà Non Può Essere Questa è una canzone che descrive il nostro oggi, ma che sprizza positività, speranza e allegria da ogni nota. un vero toccasana e una boccata d’ossigeno in queste giornate un po’ tutte uguali tra loro.

Il significato di La Realtà Non Può Essere Questa dei fratelli Bennato

Una canzone tanto semplice quanto emozionante, La Realtà Non Può Essere Questa parla della quarantena che stiamo costretti a vivere da oltre un mese per la pandemia di Covid-19 che sta fermando il mondo intero.

Eugenio ed Edoardo raccontano quella che è ormai la nostra quotidianità e la nostra realtà, la stanza che è diventata il nostro mondo, il balcone che è il solo collegamento con l’altro, il web che avvicina ma che nasconde le insidie di una prigione e i sogni che continuano a volare alto. Un lavoro a quattro mani, in perfetto stile Bennato che sicuramente lascia il segno nota dopo nota.

Ecco le parole usate da Edoardo Bennano per descrivere la canzone scritta con suo fratello:

Il nostro è un brano di speranza caratterizzato da una melodia propositiva: la realtà è difendere i più deboli, i più vulnerabili, è tutto il mondo da scoprire oltre le quattro mura di casa, è l’amore che sventola nel porto, quindi dobbiamo cambiarla: ora è proprio la necessità!

Cosa ne pensi di questa canzone? Fammelo sapere lasciando un commento dopo aver letto il testo di La Realtà Non Può Essere Questa che trovi qui in basso.

Il testo de La Realtà Non Può Essere Questa

La realtà

è tutta in questa stanza

nella rete

che annulla ogni distanza

la realtà

è fuori dal balcone

nella rete che diventa una prigione

La realtà

e tutta l’illusione

di chitarre che suonano da sole

nel silenzio di nessuna festa

la realtà non può essere questa

Questo amore non può esser virtuale

ha bisogno di parole

di parole sussurrate

e di parole che tu sola puoi sentire

ha bisogno delle strade

e di tutto il mondo da scoprire

la realtà

è correre nel vento

nella gara di nessun traguardo

nell’amore che sventola nel porto

la realtà non può essere altro

E non può

rinunciare ai sogni

e sognare

le parole nuove

di coscienze pronte a dire basta

la realtà non può essere questa

Questo amore non può esser virtuale

ha bisogno di parole

di parole sussurrate

di parole che tu sola puoi sentire

ha bisogno delle strade

e di tutto il mondo da scoprire

la realtà

è tutta da rifare

è la vita

che non si può fermare

e che canta

la sua ribellione

alla rete che diventa una prigione

e non basta vivere l’illusione

di chitarre che suonano da sole

nel silenzio di nessuna festa

la realtà non può essere questa

la realtà non può essere questa