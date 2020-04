Come ogni settore anche quello musicale sta risentendo e continuerà a risentire della situazione che si è venuta a creare a causa dell’emergenza Coronavirus. La cancellazione totale di qualsiasi tipo di aggregazione, da eventi piccoli a interi tour posticipati o interamente cancellati, è inevitabilmente una delle conseguenze maggiori che stanno mettendo a rischio il lavoro non solo degli artisti, ma anche di tutti coloro che lavorano nell’ambiente e di cui spesso forse ci si dimentica.

Tiziano Ferro nei giorni scorsi è stato al centro di una discussione dopo la sua richiesta diretta al Governo di far sapere loro cosa ne sarà dei concerti estivi, per la cui organizzazione lavorano moltissime persone e spesso con contratti a progetto, che esattamente come tutti si domandano quale sarà il loro futuro.

Sebbene molti lo abbiano criticato, forse coloro che non ritengono il settore musicale altrettando importante o pensino solamente agli artisti di spicco e alle loro vite benestanti, altrettanti sono accorsi in sua difesa e anzi hanno voluto affiancarlo in questa legittima richiesta.

A farlo in particolar modo è stata Laura Pausini con un lungo appello diretto proprio al nostro Governo e che è stato supportato e condiviso da numerosi colleghi: da Fiorella Mannoia a Emma Marrone, così come Alessandra Amoroso, Malika Ayane, Gigi D’Alessio, Kekko dei Modà, Francesco Renga, Piero Pelù e Patty Pravo.

Artisti del loro calibro che si fanno portavoce di tutti coloro che lavorano “dietro le quinte” così come degli artisti minori e indipendenti, che meritano di essere considerati esattamente come ogni singolo lavoratore.

Ecco uno stralcio dell’appello di Laura Pausini, che potrete ascoltare integralmente nel link sottostante: