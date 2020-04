Colleghi e amici, Sam Smith e Demi Lovato hanno avuto finalmente modo di lavorare insieme come avevano più volte dichiarato di voler fare e dalla loro collaborazione è nato il singolo “I’m Ready”.

Per diverso tempo i due artisti hanno lasciato intendere che ci fosse un progetto in corso e dopo aver pubblicato una polaroid scattata in studio di registrazione insieme, è arrivato l’annuncio ufficiale. Il brano è stato scritto e registrato alcuni mesi fa, così come il suo video ufficiale rilasciato in contemporanea.

“I’m Ready” parla di come nonostante il fallimento delle relazioni passate e la sofferenza spesso provata a causa di queste, si possa tornare a sentirsi pronti ad amare e a essere amati. Le voci si fondano alla perfezione facendo risaltare, se possibile, le abilità canore dei due giovani.

“È così difficile quando stai con qualcuno

Il tuo cuore si spezza e non è divertente

Ma devo correre quel rischio stanotte

Sono pronto, sono pronto, sono pronto, sono pronto

Per qualcuno che mi ami”

Il singolo farà ufficialmente parte del nuovo album di Sam, sul quale sta continuando a lavorare dopo aver preso la decisione di cambiarne il titolo e di apportare aggiunte e modifiche facendo così slittare la sua uscita, che avverrà comunque entro la fine dell’anno. Lo stesso vale per il nuovo progetto di Demi, che solo qualche settimana fa aveva pubblicato il nuovo singolo “I Love Me”.

Rilasciato anche il video ufficiale del brano che vede i due artisti alle prese con sport olimpici -dal wrestling ai tuffi- e sul finale saranno proprio i due a salire sulla vetta del podio. Le “Olimpiadi Queer”, così le ha definite Smith che sarà protagonista della gara di velocità indossando un vestito e dei tacchi.

“I’m Ready” è disponibile su tutte le piattaforme digitali, dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione di I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato

[Verso 1]

Nel calore dell’estate è una notte fredda nel mio letto

Ho aspettato pazientemente per un amante bellissimo

Lui non è un traditore, un credente

Lei è un uomo di successo affettuoso, di un sangue caldo

Nel calore dell’estate è una notte solitaria nel mio letto

[Pre-Ritornello]

È così difficile quando stai con qualcuno

Il tuo cuore si spezza e non è divertente

Ma devo correre quel rischio stanotte

[Ritornello]

Sono pronto, sono pronto, sono pronto, sono pronto

Per qualcuno che mi ami (Per qualcuno che mi ami)

Sono pronto (sono pronto) sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto) sono pronto (sono pronto)

Per qualcuno che mi ami, per qualcuno che mi ami

Ooh, sì

[Verso 2]

Nel freddo dell’inverno è una calda notte nella mia testa

No, ho cercato fortemente un amante mascherato da peccato

No, non un traditore, un redentore

Lui è un vincitore freddo, da sangue freddo

Nel freddo dell’inverno è una calda notte nella mia testa

[Pre-Ritornello]

È così difficile quando stai con qualcuno

Il tuo cuore si spezza e non è divertente

Ma devo correre quel rischio stanotte

[Ritornello]

Sono pronto, sono pronto, sono pronto, sono pronto

Per qualcuno che mi ami (Per qualcuno che mi ami)

Sono pronto (sono pronto) sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto) sono pronto (sono pronto)

Per qualcuno che mi ami, per qualcuno che mi ami

Ooh, sì

[Bridge]

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Nel calore dell’estate è una notte fredda nel mio letto

No, ho cercato fortemente un amante mascherato da peccato

[Ritornello]

Sono pronto (sono pronto) sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto) sono pronto (sono pronto)

Per qualcuno che mi ami, per qualcuno che mi ami

Sono pronto (sono pronto) sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto) sono pronto (sono pronto)

Per qualcuno che mi ami, per qualcuno che mi ami

Testo di I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato

[Verse 1]

It’s a cold night in my bed in the heat of the summer

I’ve been waitin’ patiently for a beautiful lover

He’s not a cheater, a believer

He’s a warm, warm-blooded achiever

It’s a lonely night in my bed in the heat of the summer, oh

[Pre-Chorus]

It’s so hard when you’re with someone

Your heart breaks and it ain’t no fun

But I gotta take that risk tonight

[Chorus]

I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m ready

For someone to love me (For someone to love me)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me, for someone to love me

Ooh, yeah

[Verse 2]

It’s a hot night in my head in the chill of the winter

No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner

No, not a cheater, a redeemer

He’s a cold, cold-blooded defeater

It’s a hot night in my head in the chill of the winter, no

[Pre-Chorus]

It’s so hard when you’re with someone

Your heart breaks and it ain’t no fun

But I gotta take that risk tonight

[Chorus]

I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m ready

For someone to love me (For someone to love me)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me, for someone to love me, yeah

[Bridge]

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

It’s a cold night in my bed in the heat of the summer

No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner

[Chorus]

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me (For someone to love me)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me, for someone to love me