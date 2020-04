Tommaso Paradiso pubblica il nuovo singolo “Ma lo vuoi capire?”, che andrà a far parte dell’album di debutto da solista dopo l’abbandono della band dei TheGiornalisti.

Solo la scorsa settimana il cantante aveva rilasciato la collaborazione con Elisa “Andrà tutto bene”, brano benefico che voleva rappresentare un inno di speranza, e la versione acustica di “Non avere paura”, partecipando così al mese di esclusive della casa discografica Island Records. Da oggi è invece disponibile sulle piattaforme digitali “Ma lo vuoi capire?”, prodotto da Dario Faini in arte Dardust.

Il titolo richiama la frase con la quale aveva anche annunciato le date del tour previsto in partenza dal mese di Ottobre. Ovviamente, vista la situazione attuale, risulta ad oggi incerto se questo avverrà o meno, ma nonostante l’emergenza Coronavirus il cantante non ha voluto che la musica si fermasse.

Il brano è quasi una richiesta di ascolto verso la persona amata, che sembra non riuscire a capire fino in fondo la necessità che prova nell’averla affianco.

“Oh, ma lo vuoi capire?

Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

E che la notte non sa di niente, non prende gusto

Neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole

Oh, ma lo vuoi capire, sì o no?”

Nonostante l’annuncio del cantante riguardo l’uscita del suo primo disco da solista, il pubblico non era stato ancora informato su una possibile data di rilascio. Date le condizioni del mercato discografico globale -con numerosi slittamenti ed eventi cancellati- non è chiaro se anche il suo progetto subirà delle conseguenze. In qualsiasi caso Tommaso non ha alcuna intenzione di fermarsi e continuerà a rilasciare singoli nei mesi a venire.

Voi, intanto, date un ascolto al nuovo brano e fateci sapere nei commenti la vostra opinione a riguardo!

Testo di Ma Lo Vuoi Capire? di Tommaso Paradiso

[Verso 1]

Mi diverto

Solitamente dopo le 18

La mattina invece, beh

La mattina è quello che è

Sono a letto

Che cerco il pensiero giusto

Per mettermi le scarpe

Per muovermi in un mondo

Cos’è che hai?

Perchè scappi via così in fretta?

[Ritornello]

Oh, ma lo vuoi capire?

Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

E che la notte non sa di niente, non prende gusto

Neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole

Oh, ma lo vuoi capire, sì o no?

Che senza di te trascino male anche la spesa

Che la la marcia non entra, la chiave non gira, che questa sera

È solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

Un’altra sera che piove, che piove, che piove

O no?

[Verso 2]

Sono incerto

Non so se sia il tramonto

Scendere le scale o rimanere sdraiati in salotto

Cos’è che hai?

Perché non mi guardi neanche?

[Ritornello]

Oh, ma lo vuoi capire?

Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

E che la notte non sa di niente, non prende gusto

Neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole

Oh, ma lo vuoi capire, sì o no?

Che senza di te trascino male anche la spesa

Che la la marcia non entra, la chiave non gira, che questa sera

È solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

Un’altra sera che piove, che piove, che piove

[Bridge]

E se torni ci guardiamo pure un film

Di quelli che fanno piangere

E se ti va poi ci spariamo pure un drink

[Ritornello]

Oh, ma lo vuoi capire?

Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

E che la notte non sa di niente, non prende gusto

Neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole

Oh, ma lo vuoi capire, sì o no?

Che senza di te trascino male anche la spesa

Che la la marcia non entra, la chiave non gira, che questa sera

È solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

Un’altra sera che piove, che piove, che piove

O no?