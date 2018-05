I The Kooks ritornano con 2 nuove canzoni: ascoltale ora!

‘No Pressure’ e ‘All The Time’ sono le prime 2 canzoni ad anticipare il quinto album.

I The Kooks sono tornati con due nuovi brani e la notizia di un album imminente.

“No Pressure” e “All The Time” sono i primi brani anticipatori del quinto disco della band “Let’s Go Sunshine”, una pubblicazione che il frontman Luke Pritchard definisce “il nostro album più eccitante”. Il rilascio è previsto per il 31 agosto.

La band è arrivata per la prima volta in studio nel 2015, raccogliendo il punto in cui il loro ultimo album “Listen” – uscito l’anno precedente – era stato interrotto. Tuttavia, i The Kooks in seguito hanno demolito il materiale di un intero album, spiega Pritchard in un comunicato stampa.

“Abbiamo scoperto che non era quello che volevamo fare e non eravamo realmente i The Kooks”, dice il cantante. “Quindi lo abbiamo scartato e ricominciato. Ho davvero deciso di scrivere le migliori canzoni che avessi mai scritto prima di portarle nella band. Ho curato ogni parola. Doveva essere il nostro ‘Rubber Soul’, ‘Lola’, ‘Definitely Maybe’, “aggiunge, citando tre dischi classici.

“Sono venuto da un luogo oscuro all’inizio, ho avuto il mio cuore spezzato, e poi mi sono innamorato nel mezzo dell’album… i testi riflettono questo”, aggiunge Pritchard. “Da ‘Fractured And Dazed’ a ‘No Pressure’, deve essere il nostro album più emozionante, e dovrebbe farti ballare.”

I The Kooks hanno anche condiviso la tracklist per il loro quinto album “Let’s Go Sunshine”:

1. Intro

2. Kids

3. All The Time

4. Believe

5. Fractured and Dazed

6. Chicken Bone

7. Four Leaf Clover

8. Tesco Disco

9. Honey Bee

10. Initials For Gainsbourg

11. Pamela

12. Picture Frame

13. Swing Low

14. Weight of the World

15. No Pressure