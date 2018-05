Il Signore degli Anelli – Serie Tv: il protagonista potrebbe essere il giovane Aragorn

Giungono notizie dalla produzione Amazon della serie tv de “Il Signore degli Anelli”. Il protagonista della storia televisiva, potrebbe essere Aragorn da giovane

Qualche mese fa i fan di Tolkien e della trilogia di Peter Jackson sono stati scossi dalla notizia che Amazon ha avviato la produzione della serie tv de “Il Signore degli Anelli”. Sin dall’inizio è stato chiaro che, gli avvenimenti narrati nel prodotto seriale, non sarebbero stati gli stessi della trilogia cinematografica, piuttosto un prequel; ebbene, voci di corridoio ci confermano non solo che sarà un prequel ma anche che il protagonista (almeno della prima stagione) potrebbe essere Aragorn da giovane.

Aragorn e la sua vicenda

Sappiamo bene quanto Aragorn sia stato fondamentale nella guerra dell’anello, ma per via della sua lunga età, l’arco dell’esistenza di Aragorn potrebbe raccontarci molto di più. Pare quindi che la storia prenderà il via dal momento in cui l’erede di Isildur muove i suoi primi passi da giovane uomo e ramingo. Non è da tralasciare nemmeno il periodo della sua permanenza a Gran Burrone e la sua storia d’amore con Arwen (tutto ottimo materiale per una serie tv).

Ovviamente per il momento la produzione non ha né confermato né smentito le voci in questione. Quello che è quasi certo, però, è che la serie potrà avere circa 5 stagioni, e ognuna potrebbe avere un diverso protagonista. Il costo di tutta la produzione, da quello che sappiamo, potrebbe arrivare fino ad 1 miliardo di dollari.

Il rumor è partito dal sito dei fanTheOneRing.net.

[BREAKING] We have confirmed from multiple sources that @AmazonStudios new billion-dollar #LOTR series will open its first season centered on a young Aragorn. Let’s discuss whats available and how this opens up Tolkien’s Legendarium. A thread. #Tolkien

/1 pic.twitter.com/mfbkf4jyX6 — TheOneRing.net (@theoneringnet) 16 maggio 2018

E Peter Jackson?

Circola voce che il regista originale della trilogia cinematografica, Peter Jackson, possa essere coinvolto in qualche modo anche nel progetto televisivo. Secondo il suo avvocato, Peter Nelson, è stato aperto un dialogo tra il regista e Amazon.



Per quanto riguarda invece gli attori del cast cinematografico, lan McKellen si è detto interessato al progetto, ma per il momento meglio non sperarci troppo.

Per quanto riguarda Viggo Mortensen, attore che ha interpretato Aragorn nella trilogia di film, dubitiamo possa essere preso in considerazione se la storia ruoterà intorno ad un personaggio molto più giovane di lui.