Selena Gomez è fidanzata con Justin Theroux?

Chiodo scaccia chiodo per Selena Gomez?

Beh, sempre di Justin si tratta… anche se il cognome in questo caso inizia per T e finisce per X.

La probabile coppia pare si sia formata dopo la separazione dai rispettivi partner: Justin Bieber e Jennifer Aniston.

Coloro che seguono il mondo del gossip sapranno senz’altro che Justin Theroux e Jennifer Anniston hanno annunciato la loro separazione dopo due anni di matrimonio. Una volta calmate le acque, è circolata la voce che l’attore si sia preso una cotta per la cantante Selena Gomez.

È stato riferito che Selena – 21 anni – e Justin si conoscono da diversi anni per via di una cosa che hanno in comune: il manager.

Le fonti collegate alla coppia hanno suggerito che i due si sono “totalmente invaghiti l’uno per l’altra” e che Jennifer Aniston “non sia tanto felice di questa relazione”.

Justin e Jennifer si sono separati all’inizio di quest’anno dopo sette anni insieme.

Selena – che ha una collezione di fidanzati mica male – era tornata single dopo l’ennesima diatriba con il fidanzato storico Justin Bieber.

Life and Style ha riportato una notizia che conferma la relazione tra Justin Theroux e Selena e qui una fonte ha affermato quanto segue:

“Inizialmente, si sono confortati l’un l’altro per via dei rispettivi problemi di coppia. Poi hanno iniziato a frequentarsi e ora fanno FaceTime e si scrivono fino a tarda notte. Hanno conversazioni intime riguardo alla propria vita e carriera.”

La fonte ha aggiunto: “Jen non ne è felice, è sconvolta riguardo a questa relazione.”

Selena ha già parlato in modo positivo di Jennifer Aniston in passato e nel 2009 aveva riferito a una rivista:

“Dico sempre che adoro Rachel McAdams come attrice cinematografica ma per quanto riguarda la commedia devo ammettere che provo a ispirarmi a Jennifer Aniston.”