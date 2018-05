Valerio Scanu ospite a Ballando con le Stelle su Rai 1

Ad annunciarlo è stata la conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci: Valerio Scanu sarà ospite della finale dello show della prima serata di Rai 1

Sarà come un ritorno a casa per il cantante sardo Valerio Scanu, che a “Ballando con le Stelle” ha curato nel 2017 i social della trasmissione. Un ottimo trampolino di lancio per il giovane che, a parte una bella voce, ha anche doti di conduttore ed intrattenitore.

Un ospite davvero eccezionale, quindi, nella puntata finale del 19 maggio 2018 che vedrà varie coppie sfidarsi a colpi di danza fino ad arrivare alla coppia di vincitori.

Non si sa ancora in che veste Valerio Scanu sarà presente nella puntata conclusiva del programma, ma siamo certi che non è l’ospite “ballerino per una notte”. Come sucede ogni prima serata di “Ballando con le Stelle”, infatti, un ospite d’eccezione ballerà in trasmissione per una notte. Nella serata conclusiva del programma, l’ospite d’eccezione sarà Gina Lollobrigida.

La partecipazione di Valerio alla trasmissione di Milly Carlucci, quindi, è tutta da scoprire. Magari l’artista commenterà i balli delle coppie in gara, o delizierà il pubblico con una delle sue imitazioni che tanto hanno divertito a “Tale e quale show”. Di una cosa siamo certi… Valerio non deluderà i telespettatori.

L’appuntamento con “Ballando con le Stelle” è fissato per sabato 19 maggio, su Rai 1 a partire dalle 20:35.